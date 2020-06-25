疫情後房價噴出？顏炳立：沒大跌也不會大漲

COVID-19（新冠肺炎）疫情肆虐、衝擊經濟，但台灣房地產市場，僅出現小幅波動，未見價量大跌的情況；對此，戴德梁行董事總經理顏炳立22日表示，疫情僅屬短線衝擊，房價沒大跌，未來復甦力道小，也不會大漲。

顏炳立曾在疫情爆發前預估，2020年的房市為「春花望露」，整體來說「只有露水、沒有雨水」，意指房市仍處於相對平穩的情況。

對於後疫情時代的房市，顏炳立認為，市場仍會延續2016年以來「緩跌四年、盤整四年」格局，「貓的市場不會有老虎的雄風」，市場將維持盤整。

房市未見恐慌性殺盤 維持「價持穩、量縮」格局

顏炳立今日出席北威線上論壇，並以「疫亂情迷下的房地產市場」為題，發表看法；他指出，從2016到2020年，房市皆以自用需求為主，近期台商回流，帶動辦公、工業土地及豪宅市場需求，即為一例。

顏炳立認為，疫情對房市的影響，目前看來不大，市場未見恐慌性殺盤，維持「價持穩、量縮」格局；此外，消費性市場買氣遞延，等到疫情結束，會是剛性購屋的好機會。

顏炳立分析，土地市場「逆疫」而行、辦公市場堅挺「抗疫」、飯店市場確診「搏鬥」、店面市場確診「觀察」，住宅市場則是緊盯「防染」。

蛋黃區物件如「志玲」 還是能順利嫁掉

外界原預期，若今年第二季疫情不止，房市會出現恐慌性變現拋貨潮，所幸國內疫情控制得當，加上全球降息讓資金購買力下降，因此具穩定收益的商用不動產將受青睞，只要是地段好、環境佳的物件，個案表現仍有市場。

顏炳立也以林志玲比喻房市現況，他說，雖然志玲年紀較大，還是順利嫁掉了，有如房市蛋黃區，因為地段好，還是能順利嫁掉；但，要是像「如花」，雖然年紀較輕，卻因地處蛋白區，未必能像志玲一樣順利嫁掉。

顏炳立說，今年第一季也有不少土地案標出高價，猶如一場精采演出，像是南山人壽以312億拿下世貿三館地上權；富邦以282.87億標下大南港，顯然壽險公司仍有豐沛資金可投入房地產，也讓大家瘋搶蛋黃區土地，甚至將一路從蛋黃區搶到蛋白區。

文章來源：今周刊

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