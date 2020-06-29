港人來台購屋對台灣整體房市的影響

長久以來台灣高房價始終高居民怨之首，2018年台商逐漸回流，再加上2019年香港「反送中」與「港版國安法」所導致社會亂象層出不窮，其中又以中國直接介入操控政經與人權法治問題，再加上美中貿易戰以及川普總統除譴責中國強推「港版國安法」之外，更表示擬取消對香港的特殊待遇，導致愈來愈多港人想要移民台灣。 請教莊教授，就港人移民議題對於台灣房價之影響有何看法？

雖然政府各單位都表示港人移民短期對台灣房價影響不大，不過就長期而言，台灣房價居高不下，台北市房價所得比高達13.94倍(2019Q4)，因此，港人來台購屋是否會再度支撐原已高不可攀的房價，必然也是當前政府政策擬定必須面對之一大考驗！

自從台商回流與香港「反送中」議題逐漸發酵，每一個人莫不對台灣房價變動趨勢備極關心。

根據美國房產顧問機構「Demographia」2019年第三季研究報告指出，全球九個國家，包括澳洲、加拿大、中國(香港)、愛爾蘭、日本、紐西蘭、新加坡、英國、美國等292個主要城市當中，香港在2010Q3～2019Q3已經連續十年成為全球購屋負擔最沉重的城市，其房價所得比在2002年僅4.6倍，2015年飆高到15.7倍，其後更持續攀升，2016年18.1倍，2017年19.4倍，2018年更攀升至20.9倍，2019年因受到「反送中」示威影響略微下降至20.8倍，相當於香港居民的家戶所得，要不吃不喝20.8年才能買得起一間安身立命的房子；台北市則是13.73年(2019Q4為13.94倍)。

不過由於香港所得遠高於台灣，縱然台灣房價所得比遠低於香港，一般民眾購屋壓力還是很大，此相較於香港的高房價，只要賣掉一戶房子，先跨過台灣投資移民新台幣六百萬元之低門檻，日後再循序漸進的進行購屋並非難事，也正因此而讓國人深陷現階段該不該購屋之兩難抉擇，尤其是首購族對於香港移民所可能導致房價該跌不跌一事，更企盼政府能夠再加強稅制改革與社會住宅之推動，俾及早因應未來房價變動趨勢！

最近由於移民問題備受國際關注，台灣近在咫尺，當政府伸出援手時，如何讓居高不下的房價不再飆漲，必然也是眾所企盼的一大焦點議題。

2014年起逐漸加重持有稅、交易稅(房地合一稅)以抑制投機 ─房價下跌不到10％

台灣房市景氣在2003至2014年這段期間呈現一路長紅走勢，惟自2014年7月1日台北市率先實施囤房稅之後開始趨跌，2015年明顯轉折，2016年1月1日財政部再祭出房地合一稅，其後價量皆呈趨緩走勢，整體房市交易以首購之中小坪數為主，就連豪宅預售推案量也隨之驟降，惟房價下跌仍未超過10%，今年第一季則又呈現微幅上漲趨勢，截至目前為止，高房價依舊高居民怨之首。

2018年台商逐漸回流，截至5月17日，累計三大方案投資金額已超過一兆元，雖然沒有立即造成房價上漲威脅，不過經由廠商購地自建廠房途徑，無形中已帶動工業用地、廠辦、商辦需求，由工業區土地進而連帶影響住宅用地之價量。

2019年則是受到香港「反送中」影響，再度引起香港移民是否又會造成支撐高房價之層層疑慮。

2018年港人來台購屋略增

─受韓國瑜當選高雄市長影響，呈現二個月短暫買氣

其實，有關此一議題，2018年韓國瑜當選高雄市長兩個月之內，港資來台購屋的確有增加趨勢，其中以高雄市較為明顯，主要原因在於房價較便宜。另外，2019年因「反送中」問題，不論是香港或台灣，詢問移民者都明顯增加，並且也確實陸續出現少數購置高級住宅或豪宅之案例，最近雖然豪宅交易略有增加，惟大都是台商購買，然囿於持有稅與交易稅之高稅賦，數量仍然有限。

其實二、三年來，建商與代銷公司早已在香港布局促銷，惟截至目前為止，雖然成效並不顯著，但不論是詢問購屋或移民資訊大量增加則是不爭事實。因此，未來台灣究應如何在支援香港前提下，又能兼顧國內房價問題，必然也是相當值得關切之一大課題。

房價該跌不跌

─首購族等不到低房價

最近已有愈來愈多首購族開始擔心房價居高不下問題，雖然國發會表示，香港政經情勢在美中衝突以及「反送中」抗議下，短期內申請來台人數會增加，港人在台居留勢必購買不動產，不過所占整體市場比重可能不大，因此，國內房地產市場還是以國內需求為主，香港的變動應該不會造成太大衝擊。

另外，對於中國人大通過「港版國安法」問題，雖然美國一再揚言要取消香港獨立關稅地位，香港即將面臨資金、人才出走考驗，不過金管會表示台灣囿於語言、法律體系、稅負及金融消費保護等條件，無法成為替代香港的首選。

因此，港人移民與購屋問題，表面上看來，應該不會對交易量影響太大，不過對於價格支撐問題可就不容小覷！

2020Q1房價再度逼近歷史高點

─雙北市房價呈現微幅上漲趨勢

此可由最近住展雜誌所公布「北台灣房價逼近歷史高點」之數據(詳請參閱附表)，印證首購族之隱憂並非空穴來風，尤其是對於該跌不跌之期待再度落空，更是期期不以為然！

由以上之分析，香港在「反送中」與「港版國安法」所導致政經與社會衝擊之際，已有不少港人積極探詢移民之路，台灣近在咫尺，加以政府表明將以實際行動撐香港，並且行政院將成立「人道救援行動專案」。

按去年來台居住港人已超過五千人，未來在陸委會辦公室下設「諮詢服務」、「專案管理」及「行政庶務」三組，以提供港人來台就學、就業、投資創業、移民定居，以及跨國企業、國際法人團體來台等專案諮詢與協處服務情況下，相信香港移民人數將會呈現逐年增加趨勢。

另一方面，在當前香港各類型房價約為台北市2.7～3.2倍情況下，是否會衍生台灣房市「價量齊揚」問題？因此，現階段政府應未雨綢繆，再加強稅制改革與社會住宅之推動，一則避免房價再度向上攀升，再則亦應兼顧港人購屋需求，以及資金、人才對國家社會之貢獻！

另外，值得關注的是，依聯合國公布的全球人口預測數據，香港人口將由現階段的750餘萬人逐漸攀升至2100年的830萬人(詳請參閱附圖)，因此，除非「東方明珠」這顆閃閃發亮的燈熄滅，否則從中國遷徙而來的官二代與富商巨賈依舊會撐住香港這個全球頂尖房價的頭銜！

（莊孟翰│理財周刊1035期）

文章來源：理財周刊

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