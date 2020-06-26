陸6地吸才 撒百萬人幣購房補貼

在大陸要吸引人才落戶發展，給予高額的購房補貼可能是最有效的策略。據統計，今年之內，大陸至少已有30多個城市地區發布、調整購房補貼政策；其中，杭州、蘇州工業區、南京江北新區、台州、南寧和濟南6個地區的補貼金額更是逾百萬（人民幣，下同），杭州又以800萬的補貼額度位列第一。

中新經緯報導，今年以來，大陸多個地區針對高端人才、醫護人員、農民工等群體祭出購房補貼政策。就補助逾百萬的6個地區來說，排名首位的杭州在今年2月就推出了8大舉措，提高高層次人才購房補貼；其中，對A類頂尖人才按「一人一議」最高給予800萬元購房補貼，B、C、D類人才分別給予200萬、150萬和100萬元購房補貼。

江蘇自由貿易試驗區的蘇州片區和南京片區也有相關政策推出。4月底，蘇州工業區公布文件表明，全職工作頂尖人才按「一事一議」可獲得500萬元購房補貼；南京江北新區則於本月5日發布通知稱，將實施區塊鏈頂尖人才聚集計畫，經認定的人才可享最高300萬元購房補貼。

濟南則是在3月發布相關政策表明，重點高層次人才可享最高100萬元購房補貼、最長5年的租賃住房補貼或最長免租5年的人才公寓。同在3月，台州啟動2020年度「500精英計畫」，新引進的高層次人才可享受最高300萬元的購房補貼。

除了直接規定補貼金額，30城中還有不少地區按照購房價款或繳交契稅的比例發放補貼。顯然，能否為人才解決住的剛需，將是大陸各城在搶才大戰中獲勝的關鍵。

大陸可享百萬級購房補貼6地區

（旺報 李澍）

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