防疫超前部署 房市長線布局

新冠肺炎疫情來襲，各國如臨大敵，不僅醫療技術面臨考驗，陸續祭出封城鎖國的緊急手段，金融股市也呈現出恐慌賣壓，各產業鏈一環扣著一環，效應逐漸擴大，台灣目前放無薪假企業增至370家，共8739人，各產業似乎多少也成為受災戶，那麼房地產業呢？

觀察第1季的買賣移轉棟數，除了台南高雄兩都之外，北北桃和台中仍較去年量增，其中桃園更是增加近3成，似乎未見疫後災情。一方面是因為3月份的買賣移轉棟數反映的還是1、2月的購屋量，原則上第一季交易數字還看不出疫情對房市的影響，二方面是不動產的特質。

股市由於以投資需求為主，往往立即反應市場多空，漲跌幅也較大，但房市除了投資目的，還有自用需求，長期又與通貨膨脹正相關，所以產生學理上的「向下僵固性」，比起股市的漲跌三溫暖，房市的漲跌幅很難像股市這麼大，相對而言「耐震性」也較高，不會劇烈反應短期的多空議題，也呈現出不動產的穩定性。

再者，從總體經濟的角度看來，各國政府為了替百業紓困，紛紛宣布降息，雖然刺激買氣的程度有限，不過這是在原本就低利的環境，再向不動產持有者伸出友善的手，且各國隨之而來，動則千億上兆的量化寬鬆印鈔、紓困計畫，也讓貨幣貶值趨勢中，更凸顯不動產的相對重要性。因此除非個人財務問題周轉需要，否則現階段「急賣、賠售」的狀況不至於成為多數。

台灣自2014年起通過房地合一稅，2016年1月1日全面實施，房地合一稅上路，房價已經修正盤整一段時間，不動產更趨向自用市場，成為長期持有型產品。延宕已久的剛性需求也在近一年發酵，買氣只增不減，只要有穩定的自住需求，房價就有一定支撐性。

最讓人擔心的還是各大型商圈店面空置率，尤其是國際觀光商圈最為嚴峻，大公司集團還能想方設法靠行銷、外送和電商等多元管道自救，而無力支撐的單店或小型零售業，則選擇黯然退出戰場。

「防疫要超前部署，房市得長線布局」，店面租賃市場目前進入陣痛轉型期，不過疫情終究會過去，只是時間長短問題，剛性需求可能會遞延，但不會消失，不動產仍是長期穩定的置產管道；而對大多數的零售產業而言，線上和線下的結合並進，仍然是規模化發展的趨勢，長久來看，一級商圈和區域熱門商圈仍是人流和金流的保證；生活機能成熟的商圈、社區，低總價、中小坪數的店面則會是穩定獲利、長久發展的主流商品。

（台灣房屋智庫發言人張旭嵐）

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