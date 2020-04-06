人口老化 營建業缺工怎麼解？

依據我國內政部統計，截至2019年年底，台灣六十五歲以上老年人口對零到十四歲幼年人口的老化指數為119.82，十年來增54.77。全國戶籍登記人口為2360萬3121人，其中十五到六十四歲計1698萬5643人，占總人口的71.96％，六十五歲以上計360萬7127人，占總人口的15.28％，零到十四歲有301萬351人，占12.75％。

查看內政部人口推估結果可知(現今至2065年)，未來人口變遷趨勢包含人口即將開始負成長、勞動力將面臨不足、少子女化趨勢難改善、人口老化情形趨於嚴重…等問題逐漸浮現。又因國家全面技職升等大學化的教育政策，對台灣的實做技術人力不足問題更是雪上加霜，尤其是建築結構工程的技術工，例如：鋼筋工、模板工…等。

人口老化與缺工問題並非僅有台灣發生，可從聯合國人口與發展委員會第五十一次會議發布的《世界人口趨勢報告》看出，到2050年時全球人口將達98億，其中，六十五歲以上的老年人口將超過15億，佔總人口的16％，相較2017年的數據，全球人口總數為76億，其中老年人口為7億，占總人口的9％。人口老年化及少子化儼然成為全球人口變遷趨勢，再加上人們對於高科技產業與服務業的嚮往，導致世界各地出現需要付出更多勞力的營建勞工短缺問題。

綜觀營建產業施工方式，現階段大多數仍是由工人在工地現場作業，需要大量的人力支援，除了氣候、設備因素影響外，再加上人為因素的不確定性，則會出現施工品質不容易控管的情況，導致施工進度延宕，造成無形營建成本增加。為了降低建築眾多不穩定因子，未來的營建產業勢必朝向採用系統化工法方向發展，透過應用工業化技術預先將鋼筋加工成配件化之組件、預組、預鑄及機械吊運能量，減少工地現場施工人力，降低施工勞力及施工技術性，以解決建築技術工人力不足之問題。對於世界各地營建工程人員數量結構的改變，工程技術人力逐漸短缺，加上工安環保的要求下，追求更精密、品質更優良、施工環境更安全環保的工法勢在必行，以下針對「創新建築4.0工法」─鋼筋系統化工法、鋼筋預組工法、鋼筋混凝土預鑄工法及系統模板工法做基本的介紹。

■鋼筋系統化工法

鋼筋系統化工法是運用「鋼筋系統化的設計規劃」及「自動化加工技術」，來解決鋼筋的加工綁紮與組裝問題，即從結構規劃開始，做全面鋼筋系統化的考量規劃設計，到專業自動化鋼筋加工廠按結構設計施工圖說，做精準確實之一體成型鋼筋彎折施作，屆時鋼筋工班只需以簡單的安裝組立，即可完成。此工法使不易控管品質的鋼筋工程，藉由鋼筋加工配件化、綁紮標準化與防呆化(簡易施工)，來有效解決工地現場之勞力及施工技術性，並達成最佳的鋼筋工程施工品質，藉著鋼筋一體化的圍束力強化，有效提升房屋結構整體耐震力。

鋼筋系統化工法優點在於能將鋼筋在工廠生產成組件化的配件，工人只需在工地做最簡單的組裝即可，這樣不但施工更快速、品質更穩定、耐震韌性再提升，更能確保建造的房屋更安全穩固。

■鋼筋預組工法

鋼筋預組工法是將在工地最耗人力及高技術的柱、梁鋼筋綁紮施工，轉換在鋼筋廠將整個柱、梁的每支鋼筋先預組綁紮完成，形成整體的柱、梁大型構件，再載運至工地，應用吊車或塔吊之吊運機具，於工地現場直接吊裝組立完成，其充分利用機械能量替代勞力，且將現場的鋼筋工人綁紮工作已在鋼筋廠完成，以減少現場人力，藉由鋼筋廠預組的有效品質管控，鋼筋工程之施工品質得以提升，有效強化房屋的結構安全。

■鋼筋混凝土預鑄工法

預鑄工法是將結構單元預先在預鑄工廠內採用系統化鋼筋配置，先行精準且確實的施作鑄造完成，其施工品質則可有效控制，包括梁、柱、版等主要構件，在技術上，均可以使用預鑄方式生產，並經過完備的混凝土養護措施下，達到結構設計要求之混凝土規定強度後，始可經由拖板車載運至施工現場，交由吊裝設備將預鑄構件按照規劃的位置編號安裝定位。在大量使用機械、吊重設備下，更能縮短工期、精簡人力，讓施工場所更加井然有序，除了可以減少現場的垃圾、粉塵、噪音，工地也更整潔，亦能節省危評審查的時間。

■系統模板工法

系統模板免泥作工法是將可重複使用的組裝式扣件系統模板與日本清水模工藝結合在一起，以達成免泥作的新工法。採日式清水模板的嚴謹施工標準：柱牆模底部水平板的施作、外加斜撐、鍊條控制牆體垂直精準度、樓層交接面延續的平整控制、以水線嚴格控制梁外側的直線精準度等等，多樣尺寸規格的系統模料能符合各類建築設計，且完成面精準、免泥作。其施工技術簡單，工人依照規劃圖組裝，就如組裝樂高玩具般容易，不再像傳統模板需要三至五年的技術養成訓練，能快速學習上工，補足模板施工人力；系統模料可重複使用多次，亦是全球環保綠建築的新工法。

經研究台灣發生的幾次大地震，從中可以發現有很多房屋倒塌的情況可能是「人為因素」造成，再加上現今世界各國面臨缺工潮，人口漸少的情況下，越來越不容易找到願意踏入營建案場施工的工人，且未來營造工程的複雜性與規模將更趨複雜，傳統營造業運作的方式將無法負荷現今多變的建築樣貌，唯逐步開始採用上述「創新建築4.0工法」將會是未來營建產業的主流趨勢。

文章來源：理財周刊

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