新冠肺炎疫情逐漸擴散，直接衝擊全球經濟，近日報紙愈來愈聳動的標題，例如「大蕭條來了？美Q2失業率恐達30%」、「Fed祭無限QE沒用，美股開盤照跌」、「Fed再寬鬆，QE無上限」、「我金控海外曝險19.6兆，史上新高」、「亞太衝擊擴大，我難保２、中失守３」等斗大標題，而更重要的是，各國咸認疫情還沒有到達高峰期，其對全球經濟的衝擊恐還會持續擴大。

另外，近日友人傳來「麥肯錫疫情報告」，對於疫情發展的兩種觀點，較樂觀情況為延遲復原，全球復甦可望落在第四季；至於較悲觀情況則是持續緊縮，直到明年前兩季才會復甦。

截至目前為止，雖然台灣防疫績效普獲各國讚許，惟在各國疫情持續擴散情勢下，主要國家股市連連重挫，其中尤以美國道瓊工業指數由2月12日29551.42點重挫至3月23日的18591.93點，跌幅高達37.09％最受關切。

另外，台灣加權指數由1月14日最高點之12179.81點重挫至3月19日之8681.34點，跌幅亦高達28.72％，如再就最高點之整體股票總市值約36.78兆元，與3月19日之26.41兆元加以比較，跌價超過十兆元，如再就此一數據與2019年GDP 18.8兆元相較，國人手中財富瞬間減幅落差更是難以想像。在此情況下，一般民眾對於經濟前景必然會保持審慎態度，而不會輕易出手投資置產。

如再就往昔國人財產三分法，亦即現金、股票與不動產之資產配置方式，現階段大家最關注的是，產業與就業市場會不會持續萎縮，以及全球股市重挫對於企業之流動性風險，及其對金融業系統性風險之影響為何？因此，縱然不動產業者咸認現階段土地成本與工資、原物料不斷上漲，房價不可能下跌，不過就目前國內外經濟情勢加以觀察，不論是投資者或一般民眾，大都會選擇儘量持有現金，並且採取觀望態度為上策。

自從2018年台商回流議題逐漸發酵，引發商辦、廠辦與土地交易熱潮，再加上美國為因應武漢肺炎疫情全球擴散，聯準會(FED)在兩周內緊急降息到接近零利率，中央銀行隨即於3月19日宣布降息一碼，並推出二千億元的中小企業融通機制。雖然央行總裁楊金龍表示，台灣在量、價都有空間，二千億元中小企業融通機制若不夠，可隨時檢討再加碼。此外，利率也有向下空間，「但不會到零，甚至負利率」，有關這一議題只要從日本2016年1月29日實施負利率以來，房價是否隨之上漲，即可充分了解影響房價的並非僅只利率單一因素。

惟鑑於2008年全球金融海嘯之後各國陸續實施量化寬鬆政策(QE)，導致房價又逐漸呈現攀升走勢，從而亦再度引起國人對於房價是否會在疫情過後再漲的聯想，有關這一點如能再就以下重要議題加以綜合評量，應該很容易了解未來整體市場走勢如何。

對於未來房市走勢，一般民眾很容易將2019年全台土地交易高達2536億元，以及建商購地高達1999億元之創新高紀錄，因為其間很難分清商用與住宅市場而混為一談，導致一般民眾總會被「晚買不如早買」的行銷廣告說服！

其實，就近年整體房市供需加以觀察，根據住展雜誌統計數據，2018年北台灣推案量高達11183億元，銷售率45.77％，2019年推案量高達10921億元，銷售率僅45.88％，後續餘屋累積數量必然相當龐大，因此，2020年的市場走勢應是「量微增、價緩降」趨勢，想要購屋的民眾不妨以靜制動，靜觀這波疫情變化趨勢及其對經濟與產業之影響再做抉擇！

（莊孟翰│理財周刊1022期）

文章來源：理財周刊

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