房市打安全牌 回歸2房小宅

新冠肺炎疫情打亂建商推案陣腳，「329檔期」全台推案量萎縮二成，接著4月清明連續假期至第二季，房市大打抗疫「安全牌」，訴求首購族和年輕客層的2房小宅新案活蹦亂跳。

最近安控龍頭大廠云辰電子的大股東統創，及潤泰創新、冠德、大陸、華固等建商，剛公開或籌備公開的新案，幾乎都回到2房小宅路線，與2019年3房為主流的市況，大相逕庭。

329檔期剛公開的統創建設大安區復興南路「統創緻」，搭上捷運忠孝復興站旁三圓建設「Diamond Towers」年初上樑的題材，主打12～26坪，據悉，每坪定價平均約145萬元，並提供首付8％、工程0付款，訴求居家保全、智慧家庭系統。

潤泰創新揮軍新店央北重劃區推出的首發案「潤泰央北」，規劃28坪起跳的2房小宅，還有41坪的3房產品，並提供潤泰擁有建築DNA強項防水、結構20年保固及永久售後服務，預料將是上半年新店央北指標案。

冠德將在新莊將推出的「冠德泰極」和「冠德泰景」，兩大案總銷高達95億元，也是規劃2房產品起跳。

大陸建設最近則在新店央北重劃區推出「鐫画」一案，過去集團母公司大陸工程時代的新店社區如「青山鎮」、「琢青」，都是走中大坪數路線，此次重返新店，首度推出小宅，最小坪數只有31坪。

近年幾乎都推豪宅大戶、廠辦大樓的華固建設，今年也改走小宅路線，最近準備在板橋江翠推出新案「華固月河」，最小坪數壓低到26坪，可望是第二季板橋指標案。

另外，台北市中心也有不少小宅案，為329檔期市場的主流。像危老案「合矩青山」以24～40坪的2～3房小宅為主力；德惠街帝后飯店都更改建案「忠泰繪」，主力產品為18～29坪的1～2房小宅；撫順街「東騰界」規劃11～31坪小宅，總銷33億元。

4月清明連假 Q2小宅案

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