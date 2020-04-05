陸房市回溫 西安重慶找房熱度高

大陸58同城、安居客2日發布的《2020年一季度樓市總結報告》顯示，3月份中國新房找房熱度繼續回升，環比上漲近三成，其中，一二線城市找房熱度上漲更爲明顯。

中新社2日報導，這份報告指出，2020年1月份，受假期和疫情雙重影響，各地新房的找房需求較低，處於低谷。2月份全國找房熱度環比出現回升。進入3月份，隨著疫情防控取得一定成果，各地找房需求出現明顯上漲，訪問高峰出現，大陸全國找房熱度環比上漲28.2％，同比上漲5.6％。一二線城市找房熱度上漲更爲明顯，環比漲幅均超過30％。

在新一線城市中，新房熱門找房城市多在中西部，西安、重慶、成都爲前三甲。多地房價也由跌轉漲。據中國指數研究院統計資料，2020年3月，百城住宅平均價格爲每平方米15195元人民幣，環比上漲0.14％，上月這一資料爲下跌0.24％。

除找房熱度回升外，大陸3月份購房者信心指數也有所上漲。報告顯示，2020年一季度購房者信心指數總體看漲，其中，1月信心指數較低，爲96；2月份上漲至99.4；3月份升至100.9。

調研顯示，3月份有42.8％的購房者認爲今年是買房的好時機，32.9％的購房者認爲今年樓市成交量將同比上漲；45.8％的購房者明確未來一年內打算買房。

（旺報 張國威）

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