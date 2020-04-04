低利時代！房市租不如買

受到新冠肺炎疫情影響，日前美國聯準會在短短半個月內，調降基準利率6碼至0％-0.25％的目標區間，創2011年歐債危機以來新低。美國大幅度的動作，也讓其他各國紛紛調降利率，低利率、負利率已經成為全球趨勢，台灣央行也宣布調降利率1碼，創歷史新低紀錄。

低利率的時代來臨，房市再度討論起一個歷久不衰的話題，那就是租屋跟買房哪個比較划算？其實，租屋與買房最大的差異，在於資產的管理，對於租屋的人來說，每月要負擔的金額較低，也不需要準備金額龐大的自備款，手頭上的資金會較為充裕。

買房則是必須先存夠第一桶金，至少是房價兩成以上的自備款，同時之後每月負擔平均攤還的房貸，負擔相較於租屋沉重，也因此許多支持租屋的人，會提出將買房的資金轉作投資使用，更能夠以錢滾錢，提早為自己存一筆退休金。

這樣的說法當然是對的，不過該思考的是，這筆資金到底該如何妥善規畫利用，才能夠過著沒有房也很舒適的退休生活呢？以現在投資環境來看的話，超低利率環境持續，報酬率較低的定存、儲蓄險及債券等較保守型投資標的是較難以達到財富自由的。但是選擇投資報酬率較高產品，通常都伴隨著較高的風險，若是碰到新冠肺炎這種大事件的話，更是考驗著投資人的心臟強度，並非所有人都適合這樣的理財方式。

此外，房屋租金指數已經連漲近9年，雖說漲幅不大，但長期而言對租屋族來說也是不小的壓力。選擇租屋的人，除非是對自己的投資理財相當有自信，且能夠充分掌握理財紀律的民眾，否則租了大半輩子的房子，到退休的時候才發現，當初多出來的現金流，根本無法因應自己未來生活所需。

選擇買房的話，就比較類似定期儲蓄的概念，前期湊足一筆自備款，並每月平均攤還房貸。在低利環境持續下，房貸利率約在1.6％左右，在央行降息1碼，且央行已要求行庫「全部」反應於房貸上，未來還有可能更低，一般民眾要是選擇房貸負擔率在三成以下的房屋，壓力並不會太大，適合對於喜歡資產較為穩定的人購屋。此外，房產具一定的保值性，甚至有增值空間未來也可以利用「以房養老」的方式貸款，退休生活過的相對愜意。

總結來說，在房貸成數高、租金高、房貸利率低的「二高一低」狀況下，有居住需求的民眾，不妨檢視一下租金與房貸負擔的差距，若是租金超過每月所需攤還的房貸六成，其實就可以考慮存錢買房，以免幫房東繳了數十年的房貸，到頭來還是「寄居一族」。

（筆者為永慶房屋業管部資深經理謝志傑）

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