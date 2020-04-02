疫場寒冬 陸近百家房企破產

為順利度過產業寒冬，大陸房企持續加大融資力道，動則百億（人民幣，下同）規模並不少見。但隨新冠肺炎疫情不斷發酵，房企面臨壓力越來越大，據統計數據顯示，今年房地產行業的到期債務約在1.46兆元，其中7月更是高峰。同時疫情更加劇行業分化，據人民法院公告網站指出，截至3月23日，已有98條房企宣布破產。

中原地產首席分析師張大偉分析認為，隨著疫情進一步蔓延，賣不動房子的房企，終於開始面臨巨大的生存問題。此外政策面也繼續收緊房地產，維持「房住不炒」主基調，這會讓透過政策救市的如意算盤落空，導致房企的股價出現明顯承壓。

萬科經營績效不如預期

即使龍頭企業，在這波疫情中也難免折損。日前萬科集團發布2019年度報告，營收3678.9億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為388.7億元，年增率分別為23.6%、15.1%，實現銷售金額6308.4億元。雖然看到萬科業績似乎不俗，仔細觀察卻可以看到即便業績成長，但銷售與淨利增速卻達到近幾年最低，被市場解讀為經營績效不及預期。

而中國恒大近日也公告預計集團2019年核心業務淨利潤和淨利潤有較大幅度下降，同時造成當日股價下跌近17%。

從整體產業狀況來看，群益證券香港分析師沈嘉婕認為，今年1到2月受到疫情影響，大陸房地產成交量大幅下跌，全大陸銷售面積為0.85億平方公尺、年減39.9%；銷售金額為8200億元，同樣年減35.9%。

個案熱銷只是回春假象

即便最近偶而市場會傳出某起建案的熱銷，似乎有種房市銷售回春感覺，但張大偉說「個案的熱銷不代表市場真實和全面情況」。

他指出，市場的確存在極少數熱銷，但這些案子基本都是老項目後期，價格平穩或價格優惠，又或者部分房企捏造銷售額。

事實上大部分房企真實的銷售額度下跌約90%。除了個別龍頭企業重新定義成交，將預定也算成簽約之外，部分企業甚至已經開始1元、10元訂房，顯示出房企濃濃的求生欲。

（旺報 吳泓勳）

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