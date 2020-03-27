房市恐現拋貨潮？李同榮：要看四大條件

隨著全球新冠肺炎疫情持續擴大，恐慌指數不斷飆升，全球股市慘跌，台灣也不例外，動用國安基金護盤，房產業者心情忑忐不安，唯恐疫情波及房市，更恐房市會出現拋售潮？吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮直言，房市不可能會有拋售潮，除非具備房市技術循環處於上升趨勢最高檔區位、中古屋交易量短期劇減三成以上、房價恐慌性快速崩跌、疫情擴散至第三季仍難以收拾等四大條件。

李同榮指出，預測房市不宜陷入當下情境，利空來時過度恐慌，利多來時過度樂觀。當利空來襲，什麼條件會造成房市恐慌拋售潮？他認為，造成房市恐慌拋售潮的四大要件：

第一、房市技術循環處於上升趨勢最高檔區位：如SARS房價低檔時發生，別人恐懼你要貪婪，利空正好測試底部，隨之先蹲後跳，市場大反彈。反之，如疫情發生在2014房價高檔時，別人恐懼你要更恐懼，因為假性需求與短線投機者唯恐房市崩盤，就會大量拋售囤積房產。

第二、中古屋交易量短期劇減三成以上。自元月份疫情利空來襲，本季中古屋買賣交易量一?二月未受影響不減反增，雖然目前疫情有擴大趨勢，影響較大應是四月?五月的交易量，但預期中古屋減少較有限，而購買預售屋較無急迫性，預期未來兩個月交易量可能減少約2成，整體而言，除非中古屋交易量迅速萎縮三成以上，否則拋售潮不可能出現。

第三、房價恐慌性快速崩跌。台灣房市從2014緩跌四年，房價已適度修正，並在軟著陸當中逐漸消化餘屋，從近年使照量降低，開工量增加呈黃金交叉，就發現2018-2019房市價量已持續回溫，且支撐市場的都是剛性買盤而非假性需求與短線投資，因此就算疫情持續擴散到五?六月，房價只會降溫，也不可能有拋售潮會出現，唯一有拋售機會的產品是餐旅業。

第四、疫情擴散至第三季仍難以收拾。目前新冠肺炎疫情風暴持續燃燒，五月前降溫機率頗大，若疫情仍超乎想像持續燃燒至第三季仍未降溫，那影響層面已危害到全球經濟，百業勢必全面蕭條，無一幸免，何止房市？

李同榮表示，目前房市在持穩回溫的趨勢中，雖受疫情影響，但預期只會影響第二季的價量表理，不會有恐慌殺盤，預期房價仍會由溫轉為持平，住宅市場只會觀望，不會有拋售出現，而房市三寶（工、商用地、廠辦、商辦）值得關注，在危機中的商機會浮現，等疫情過後，房市三寶將有預期不到的先蹲後跳大反彈行情，下半年房市應就會回歸基本面，不用過度恐慌。

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