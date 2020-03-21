總價逾7千萬元防疫概念宅 買氣動起來！

新冠肺炎疫情陰霾籠罩全球，自我防疫、自我健康管理躍居為「新顯學」，連買房子也愈來愈重視防疫概念宅。最近總價逾7千萬元的高總價住宅，由於擁有養生、低密度開發、遠離人潮、親近大自然等優勢，受到高端賞屋客青睞。

鄉林不動產研究室表示，房市開春就碰上疫情考驗，一般預期房市將產生觀望、購買延遲等效應，但最近低密度開發的防疫概念宅詢問度不減反增。

商總理事長、鄉林建設集團董事長賴正鎰表示，新北市淡水紅樹林新成屋「鄉林山海」、台北市北投「鄉林玉川」，最近賞屋客湧現，成交率攀升，令他意外和驚喜。

賴正鎰表示，高綠覆率的養生宅「鄉林玉川」，擁有1,000倍負離子的森林高氧大院子，也有溫泉，在近2,100坪高植栽綠覆基地上只有38戶青磺湯溫泉宅，儘管總價7～8千萬元，但228連續假期至3月上旬每周幾乎都有成交。

其中，「玉川」已購客以台商為主，看上玉川社區日式規劃與稀有青磺湯泉，加上中庭森林，整個社區就像是隱身新北投山區的私人會所，可以在住家規劃湯屋，保有個人隱私，目前僅剩2戶。

淡水紅樹林半山豪宅「鄉林山海 滙 」主力總價帶稍低，大約2、3千萬元起，228連假吸引28組來客，比先前假日多3成，成交3戶，3月上旬單周平均來客16組，受中高端客人青睞。

「鄉林山海 滙 」因社區綠意盎然，在5,100坪基地保留近3,600坪，建蔽率只有29.96％，為紅樹林知名度假休閒宅，正對觀音山、背看高爾夫球場，左看關渡大橋，右看淡水出海口，為台北最佳景觀養生宅之一。

賴正鎰說，台商回游增強台灣經濟動能，低利率持續帶動自住剛性需求買氣，養生與住家環境是企業家新置產的要件。

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