329檔期不妙 專家：若疫情持續恐怕更慘

今年第一季還沒過完，市場上卻迎來武漢肺炎疫情，讓不少人擔心恐怕將重創全球經濟，目前看起來，疫情恐怕比原本預期帶來的影響還要大，將陷入持久戰，而房市專家原本預期2020年將是「春暖花開」、「量增價穩」的一年，現卻因此投下變數，接下來的329檔期是否會隨著疫情泡湯，專家表示，已有建商延後推案，若疫情時間超過3個月，恐怕房市會相當不樂觀。

329檔期受疫情衝擊 部份建商延推新建案

根據住展雜誌統計，即接迎來的329檔期，北台灣新成屋、預售屋推案預估量約為1606.35億元，與去年同期的推案量2219.71億少了6百多億，年減幅為27.6%，已創下2012年以來同期新低。住展雜誌研發長何世昌指出，在疫情尚未爆發前，原本預估推案量有2500億元，但現在因為疫情，有不少建商選擇延後推案。

329檔期因疫情關係，推案量不如前幾年，賞屋人潮似乎也冷了一點，創意家行銷公關陸宜表示，目前受到疫情影響，賞屋人數減少近一成左右，顯然民眾在短期內仍選擇縮手持觀望態度，不過創意家所推出的建案仍如期在329檔期上線。

陸宜表示，在疫情影響之下，賞屋人潮稍微減少一點，但是成交金額是去年同期的1.86倍，有不少因為延後開工或航班取消的台商打算在疫情獲得控制前都不出國，這些人轉而趁機賞屋，反而成交量變多，像是近期北市豪宅《帝璽》、永和百億案《勝開大地》和板橋《新板極SKY》近期都有台商簽約成交，利用公司推出的線上看屋系統使用人數也倍增。

天時地利不動產顧問公司總經理張欣民表示，確實在疫情影響下，不少建案可能因此延後推出，不過，因為會買新建案的民眾，大多是計劃型購屋，並沒有買房急迫性，因此有不少建商因為展售中心蓋好、人員已備妥的緣故，改為類似「潛銷」的方式銷售，雖然不公開但還是默默地賣，可藉此削減廣告預算。

中古屋仍有剛性需求 專家：民眾買房可大膽議價

除了有建商延後推案及看屋人潮受到影響外，中古屋市場是否也同樣會受疫情衝擊，張欣民說，因為中古屋市場屬剛性需求，目前觀察價格還未明顯感受到疫情衝擊，但最近要買房的民眾確實可以大膽議價，有砍到當作賺到。

不過，若疫情影響期間拉長，恐怕房市就會有明顯感受，張欣民提到，目前疫情持續三個月以上，房價就會有鬆動可能，如果持續到半年以上，屆時對經濟是全面性衝擊，因此房市恐怕也不甚樂觀，建議想買房但手頭較緊的民眾可再等等。

21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱表示，目前各店頭對於疫情反應，大多認為不受影響，短期來說對房仲反而是好事，因為原本只是隨意看看的民眾較少，上門看房者通常都是真的有需求的客戶。從價格來看，除非賣家有急迫資金需求，否則目前也尚未感受到疫情對房價的衝擊。

（ 黃健誠 ）

文章來源：今周刊

延伸閱讀

329檔期爆4700億案量 中南部案量大增

莊孟翰：329不樂觀 新冠肺炎衝擊台灣房地產

高雄329推案逾674億 京城衝第一

屋齡●●年的房子，最容易出現海砂屋！土壤液化、輻射、海砂…一張表教你避開問題老屋

武漢肺炎》中國建商66折賣房促銷，台灣房市大降價終於有望？內行人教你這樣看

戶頭每月入帳20萬，為什麼「包養妹」連500萬都貸不到？關於房貸，銀行可能跟你想的不一樣