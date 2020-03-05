蘇花改有利房市？這兩點才是關鍵

蘇花改完工通車，為東台灣提供了一條安全方便的路，不過能否複製當年國五雪隧開通後為宜蘭帶入利多的模式，為花蓮的人流與不動產帶來商機？中信房屋總經理張世宗認為，不動產短期利多是必然的，但永續的關鍵仍在於政府有無長遠的產業發展策略與人口結構能否穩定，蘇花改工程雖然隨著通車而結束，但對花蓮產生的效應才正要開始，未來人潮商機浮現、不動產活水湧入後能否持續，就端看政府在產業經濟政策與人口結構上有何新的作為。

據內政部統計，花蓮縣2019年全年建物所有權買賣移轉登記棟數達2,947棟，較2018年2,728棟成長8%，建物買賣移轉與全台同步呈現正成長，顯示花蓮房市動能並非如一般人想像中的平淡。中信房屋總經理張世宗表示，花蓮房市交易受到先天地理環境、人口、產業經濟的限制，在價量上原本就與西部地區存在落差，但過去一年花蓮縣仍能隨著全台建物買賣移轉棟數的成長而同步受惠，透露花蓮房市「平中透強」的態勢。

年初蘇花改全線通車後，再為花蓮地區增添利多。張世宗分析，蘇花改通車可望刺激當地店面、觀光旅遊相關產業的不動產交易，而一般自用住宅也會受到人潮湧入會增加的工作機會並趨緩人口外流，形成居住需求穩定的狀態，因此住宅房市亦將呈現有利的走勢。

至於花蓮能否複製宜蘭雪隧模式、在新公路通車後為當地房市帶來長期正面效益？張世宗指出，長期以來花蓮交易基期偏低，因此當利多浮現時對房市絕對會是正面的加分，不過花蓮並不像宜蘭一樣比鄰雙北，經由蘇花改前往花蓮至少需要2.5～3.5小時車程，人流效應勢必不比宜蘭，因此倘若花蓮房市缺乏長期穩定的需求，那麼未來當市場出現變化時，房地產的震盪幅度也將相對加劇。

（時報資訊 郭鴻慧）