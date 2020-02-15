學校旁買房優點多？過來人勸三思

買房時不只看房價，還有附近的生活機能，不少人購屋條件多為交通便利、鄰近校區等。日前有一名網友提到，先前相中一間學校附近的房子，且正對面就是國小，讓他不禁好奇「這樣的房屋有什麼優點和缺點」，引發網友討論，不少人認為要三思。

一名網友在論壇《mobile01》表示，若購買鄰近校區的房屋，且對面就是學校，或只隔一條街而已，詢問這種房子有哪些優缺點，更自行列舉「每天都可以聽到學校的定時鐘聲、擴音器傳來宣布事項、上課時學生朗讀課文、下課時學生活動聲響…」，希望能有過來人曝親身經歷。

不少人提到「上班公司中午休息時間正要睡午覺，旁邊小學管樂隊就開始練習，敲敲打打我都快瘋掉，打算買副抗噪耳機，跟他們對抗」、「家住學校旁邊，每天上、放學時間，住家周圍的交通就像觀光區一樣塞到爆掉，尤其是下雨天，曾經最高紀錄開車出門上班的時候，30分鐘只開了五百公尺左右」、「朝會廣播、運動會及放學這些都很吵，體育課也很吵，學生跑步還要喊1、2、1、2，或是一些運動喊口號，午休也很吵，尤其小女生什麼事都可以尖叫，之前還有老師用廣播罵人罵了半小時，我也一起聽訓話半小時」。

還有人建議「個人不覺得鄰近小學第一排的是優點，反而是大缺點。建議差不多直線距離2~300公尺影響較小，這距離學校就是大優點了。小孩上學也不會太遠，學校開放時也可活動」。但也有人表示，鐘聲其實影響不大「其實學校鐘聲影響沒有很大，我朋友過條馬路就是國小，聲音沒有很明顯，睡覺不會被吵醒。我家距國小直線距離約200公尺，聽不到鐘聲」、「國小朝會不是天天有，廣播還能忍受。寒暑假就沒廣播啦」。

也有人曝優點「在學校附近很好啊！小朋友上下學接送免煩惱，學校附近一定有安親班補習班，也省去接送問題。學校建物不高，視野跟採光沒有阻擋，現在學校很多都有操場運動中心甚至停車場，公共設施使用便利」、「優點除上學方便外，可以最為小生意的備案」、「我在國小對面感覺很好，看出去是一片操場綠地、視野好，小學生早上集合升旗有朝氣，附近方便臨時停車」。

（話題 鄭玉如）

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