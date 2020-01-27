想買中古屋？看屋基本功不可少

內政部統計，2019年第一季全國住宅買賣移轉平均屋齡為21.97年，而六都分別為台北市25.86年、新北市21.98年、桃園市17.41年、台中市26.6年、台南市20.28年、高雄市22.17年。中古屋必定會有一些物理性的老化現象，有些狀況甚至暗藏著結構危機，消費者不可不慎。中信房屋研展室副理張漢超提醒，裝潢華麗的糖衣之下有可能暗藏不良屋況的危機，與其將居住安全當作賭注，倒不如學會看屋基本功，這樣才能降低風險，住的安心。

統計住宅買賣移轉的屋齡占比甚至可以發現，全國屋齡超過30年的老宅移轉已占整體住宅移轉28.62%，六都老宅在區域內的占比在台北市約有48.66%、新北市29.04%、桃園市18.68%、台中市33.1%、台南市27.26%、高雄市21.13%，換句話說，民眾若因撙節預算而想入主中古屋，將會有很大的機率接觸屆齡30年的老宅。

張漢超表示，老宅交易比例高，也反應這塊市場具有商機潛力，但中古屋部分屋主為求賣相佳，有些會將房屋重新整理後再出售，這樣的作法雖無可厚非，但卻使得原屋況細節不易觀察，此時買方除了要注意仲介業所提供的《不動產現況說明書》相關記載，最好還是要學會屋況重點觀察，這樣才能買的安心、住的放心。簡單觀察原則可由外而內，也就是從建物整體外觀，再到公共空間，最後是專有部分的屋況。

在建物外觀的觀察重點在於有無磁磚脫落、外觀龜裂，甚至有無明顯傾斜；而在樓梯間、地下室等公共空間也可觀察有無水泥剝落、鋼筋外露、大片裂痕，如果有上述狀況，除了要向仲介業者詢問清楚之外，上下樓層的住戶都是可詢問的管道。

張漢超指出，建物外觀和樓梯間這類的公共空間往往不是原屋主會花錢整修的區域，因此從這些地方可看出建物的原始狀態，而且也能看出住戶對於住宅的維護心態如何。有些建物雖看得出使用歷史，但像是樓面整潔、梯間光線、電梯維護都仍保有一定的品質，這樣的房子住起來才會相對舒適可靠。

至於在房屋專有的部分，除了觀察牆面有無壁癌或滲水、窗戶關閉時有沒有無法密合的狀況。配電箱、浴廁管道間可以打開觀察有無雜亂配置線路或有無水漬、石灰的殘留痕跡。張漢超說，水電牽涉日後使用上的安全，如果配置不當超過負荷，小則造成跳電或水管排水不良，嚴重的話甚至可能會引起火災、漏水等問題，不可不慎，如果不了解如何評估，建議可請懂水電的親友一同陪同看屋。

（時報資訊 郭鴻慧）