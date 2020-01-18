雙北捷運站超過100個 買這6站就對了嗎？

捷運沿線常是買房民眾的追逐目標之一，甚至坊間有個說法「如果不知道房子要買在哪，追著捷運跑就對了」，但「逐捷運而居」真的是買房最高原則嗎？

這幾站奪交易王寶座 為何捷運成買房重要考量？

日前，永慶房屋根據實價登錄資料，統計近2年1到10月雙北市境內捷運站周邊交易量，發現台北市前三名分別是中山國小站、新北投站及內湖站；新北市的前三名則為蘆洲站、頂溪站及景安站。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析台北市房屋交易量前三名時提到，中山國小站因生活機能完善，且周遭產品型態多元，住宅均價58.6萬價格較台北市中心其他區域相對親民，因此吸引不少自住客在此購屋。新北投站則是因相對親民的「4字頭」房價為最大特點。第三名內湖店則受惠於內科蓬勃發展，帶動鄰近區域購屋需求。

謝志傑指出，蘆洲站奪下新北市交易量冠軍寶座，主要是在捷運共構宅「希望城市」有多達60件以上的交易，且房價也相對親民的緣故。捷運營運至今已24年，為雙北市交通運輸骨幹，加上捷運站周邊生活機能完善，因此捷運站常會成為民眾購屋的重要考量。

想「逐捷運而居」？ 專家：下手前先注意這些事

不過，想「逐捷運而居」的買房民眾，下手前仍須謹慎考量，住商不動產企劃研究室經理徐佳馨提醒，捷運沿線的房子因交通便利性的確容易轉手，但大台北地區目前已有1百多個，未來還會有更多路線完工，因此住在捷運站旁也並非如此稀奇，還是要先以全家人的生活動線做完善的考量，不宜盲目選擇。

徐佳馨也提到，捷運共構宅因就住在捷運站樓上，交通更為便利，「一出捷運就到家」，因此價格也會更高，雖然從投資角度來看是不錯選擇，但若為純自住使用，在自備款有限的情況下，也可以找距離捷運站約500至800公尺的房子，這樣的距離步行約7至10分鐘，價格也較為寬鬆。

除考量生活動線及捷運站距離外，徐佳馨提醒，高架式及地下式捷運注意事項並不相同，像文湖線和淡水線後段屬於高架式捷運，若房子緊臨軌道第一排，且有些人還會介意「攔腰煞」風水考量及隱私的問題，再加上噪音和震動，因此可能反而會讓價格不增反減。

雙北市目前還有多條捷運路線正在施工，施工期間也需特別注意有無造成鄰損，像滲出地下水或連續壁等意外發生，若完工後通過安全審查，此後就少有問題了。

在價格差異方面，徐佳馨表示，在同一區域內，若有兩間屋齡、坪數及建案等級差不多的房子比較時，有無捷運絕對會成為影響房價因素，不過，若是沒這麼多預算買捷運宅，其實也可考慮利用公車、腳踏車或機車可接駁至捷運站的區域，通勤、上學時轉搭捷運，可一條線直通不用再轉車是最好的選擇。

文章來源：今周刊

延伸閱讀

雙北房市熱銷捷運站出列 這兩站最吸睛

首購族想挑捷運宅 買哪站CP值最高？

比副都心還慘 「捷運孤兒」房價慘剩2字頭

搶不到辦公室！「連明年才要完工的大樓都被租光了」 商仲：北市商辦熱潮將外擴南港、內湖

顏炳立估今年房市「春雨夢露」量增價平 整體市況未來再「盤整四年」

雙北新建案房價「五淡湖」最強 但南港為何不漲反跌？