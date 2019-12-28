台商回流潮 中台灣房市也high

美中貿易戰火不斷，台商回流潮是否激勵房市，一直是討論話題。房地產業者發現，這一波台商回流潮，不只廠辦、工業土地、辦公等市場表現亮眼，連住宅市場也頗有感；尤其中台灣，由於中科產值飆升、交通建設到位，再加上搭上這一波熱潮，房市今年表現也相當high。

全國商總不動產委員會主委、中華民國不動產代銷公會全聯會理事謝坤成表示，台中原本就是台商聚集的大本營，加上人口紅利持續移入、剛性需求強大，今年前七個月的推案量，已經超過去年全年的1,861億元，推案量更在下半年大爆發，台中全年2,500億元推案量輕鬆達標。

謝坤成說，全台六大都會區今年預售推案量能，以台中市成長幅度達三成以上，躍居第一。台中房產這麼夯！這都拜賜於中科產值持續擴大，年營業額上看8千億，加上中科台中園區標準廠房出租率已達100％，創造出高產能並帶動就業人口湧進。

另外台中捷運綠線，即將於2019年底全線通車營運，北屯捷運G0站及水湳經貿區周邊、南屯區文心路捷運沿線、台中精密園區及烏日高鐵特區捷運新烏日站（G17）是主要推案熱區。

至於南台灣高雄、台南，謝坤成觀察今年房市補漲態勢也相當明顯，推案戶數及金額分別呈現二至三成的漲幅。高雄市三民、楠梓、鳳山的首購宅銷售都相當亮眼，尤其是楠梓高雄大學城一帶，因區域生活機能改善，加上楠梓加工出口區科學園區化、新台17線動工興建與大學城消費人口增多等利基條件，首購產品去化快速。

台南方面，台南人青睞透天型住宅，台南市推案重鎮是近年市政府推動宜居台南政策，安南區房價基期相較市區便宜，且鄰近南科等工業區，吸引首購族搶進。

至於台北市和新北市、桃園市等三都，因為去年推案量集中，今年呈微幅回檔，但推案量還是加溫中，台北市內湖、中山和大安、北投區都是交易熱區；新北市板橋、新莊及淡水推案量最大，同時受益有新北環線捷運通車紅利，沿線雙捷共構站周邊也都成為新焦點。

另外桃園，則有桃捷A7站龜山重劃區推案大爆發，因房價親民市場買氣熱絡，超越高鐵青埔特區所在的中壢區。

至於今年省轄市部份推案最熱烈的縣市是基隆市，多年沒有大型開發案的基隆，今年有建商推出400多戶的景觀建案，吸引在地購屋族目光。

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