飛鷹地產王銘國 3招衝出苗栗第一品牌

房市降溫，苗栗的飛鷹地產卻逆勢擴張，進攻大新竹拓點，挑戰成為竹苗地區的第1品牌。這家成立僅5年的房仲新品牌，有什麼獨門的經營心法？

根據《財訊》報導，房市降溫，近半年來房仲展店速度驟降，平均1個月只增加4家，與2021年高峰時月增50家相比，不少房仲業者擔心景氣寒冬又要來襲。不過，5年前從苗栗迅速崛起的飛鷹地產，卻要逆勢擴張，進攻大新竹拓點，挑戰成為竹苗地區的第1品牌。

飛鷹地產總店數有26家，為苗栗知名建築師王銘國2018年所創立的房仲新品牌，目前為苗栗最大的房仲。從建築師跨行當房仲品牌老闆，王銘國應是第1人；從加盟東森體系轉換到自創品牌，他原先預估150名員工至少會有一半離職，沒想到卻1個也不少，至今員工已超過400人。

初期加盟虧損 不斷修正

根據《財訊》報導，王銘國畢業於逢甲大學建築系、成功大學建築所及北京清華大學建築學博士，戴一副黑框眼鏡，顯得溫文儒雅，他最崇拜的偶像正是清朝的儒將曾國藩。他說，曾國藩是一介書生，卻是帶兵打仗的第一把交椅，他留給後世的《曾國藩家書》、《冰鑒》、《挺經》等著作，都讓無數人受益匪淺。

從建築師跨行當房仲老闆，王銘國也歷經了一番波折。1988年，他開業建築師事務所，主要作品有冠軍磁磚綠概念館、竹南鎮立圖書館等公共建案，以及竹南皇鼎盛世、帝王京品住宅大樓、竹南豪宅上磊謙和寓所等。事務所的大樓接案量是苗栗第一，王銘國也曾任苗栗縣政府都市計畫委員、都市設計審議委員等職。

接受《財訊》採訪時，他坦言，會跨入房仲業，是因為當年接建築設計案時，自己也有小額投資，因此分回多戶成屋，「剛好我有同學在當房仲，他提議一起創業，我來開店，他當店長；沒想到同學1年後落跑，我又去找了1位店長，他建議我開兩家比較有效益，於是頭份、竹南各有1家店」。

只是業務量成長總是趕不及店務開銷，每月虧損30、50萬元，「我用建築師賺的錢來撐兩家店，直到4、5年後有天會計師跟我說已經虧3000萬元，才決心要改變」。於是，王銘國忍痛收起1家店，親自參與管理，重新出發。他說：「我被笑傻子，親友、太太都叫我不要再開房仲店了。」

《財訊》分析，整頓後，虧損減少，但為了經濟規模，王銘國最高曾開至7家店，虧損又退回4家店，再繼續拓店6家；來回修正，愈做愈有心得，終於成為苗栗第1大的加盟房仲店東。王銘國透露，因為「想塑造自己專屬的人情味文化」，2018年才決心自創品牌。

竹苗有線電視台代理商、時代國際廣告董事長黃金龍表示，飛鷹地產在地方有線台有1個自製的頻道，不只輪播銷售物件，還獨創請後製團隊拍攝藝文、文創、在地小店等節目內容。黃金龍打趣地說：「我在地關係不錯，也有媒體資源，原本也想開房仲店，後來想想一定會拚輸王銘國，我就算了。」

共利直營模式 業界創舉

《財訊》報導指出，拆解王銘國口中的成功模式：首先，飛鷹地產採「共利直營」模式，王銘國持股51%，店主管認股49%，讓團隊能共享經營成果。苗栗縣不動產仲介經紀商業同業公會理事長張圖騰指出，一般房仲店的經營模式多半有兩種：一是1位老闆全資，但資金緊，展店慢；一是幾個股東合資，1人不超過30%，但很容易發生理念不合的情況。

51%的品牌連鎖店是種全新模式，代表王銘國需要讓利，又要拿出較多的資金，維持最大股東，讓每家店擁有同直營體系的教育訓練，才好控制服務品質。

第2，將必親選，兵必自募。飛鷹地產的店主管，猶如王銘國的合夥人，他都慎重親自挑選，首重品格與態度，好提高團隊向心力。第3，重視政治教育。他的理念是「利他人和」，不斷宣揚利益共享、人和共贏、日常要快樂等信念，常在社區舉辦藝文活動，邀請藝術家演講，推廣文創及藝術，建立共享平台等。

根據《財訊》報導，今年是飛鷹地產邁入第5個年頭，2022年飛鷹地產合計成交1400件，總銷售金額約90億元，與2021年持平，但相對於整體市場交易量萎縮，績效仍顯突出。王銘國表示，竹竹苗已形成一個生活圈，進入新竹市場後，希望再增設15家門市，未來在竹苗地區站穩腳步之後，也希望複製同樣的模式，北上進入桃園市場，用鄉村來包圍城市。 …（本文出自《財訊》雙週刊688期）

（文／游筱燕）

延伸閱讀

不只跌破現增價，大股東也減碼…藥華藥股價腰斬 還有3大隱憂！

國科會主委》吳政忠：台灣科技太強大，各國競相洽談合作計畫

AMD緊追NVIDIA 微軟、思科虎視眈眈…AI商戰開外掛，聚焦新服務、新裝置

房仲老將孫寶國 接掌太屋董座

房市逆風 5月房仲交易月減1成

房市急凍 房仲擴點急踩煞車