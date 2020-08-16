何紀賢離開職棒轉行房仲 笑看客戶專買凶宅

被指涉假球事件離開球場，看盡人情冷暖，也曾放下一身棒球身手到工地打工，司法還清白後，前職業棒球左投何紀賢看淡一切轉行房仲，碰到表明要專買凶宅的投資客也能幽默看待。

何紀賢公元1999年起效力中華職業棒球聯盟和信鯨隊，曾入選明星賽，事業順利且娶妻生子，但人生劇本無法預知，2005年被指控涉及職棒簽賭案，被迫離開最愛的球場，司法纏訟多年後雖判無罪還清白，但往日榮光卻再也「回不去了」，不少球迷至今仍唏噓不已。

何紀賢告訴中央社記者，突然間沒了工作，為照顧妻小，「冷靜了3天就去工地上班了」，雖比不上球隊薪水，但仍是付出勞力賺取的正當收入，只要認真工作，收入不比當球員差太多。

在工地1年後就轉戰房屋買賣的何紀賢表示，從小一直打球，可說毫無社會經驗，在工地和社會各角落的人接觸後，著實讓他成長許多，對後來從事房屋仲介工作也有很大助益。

以凶宅為例，走過假球案重挫，已體驗過「無常」的何紀賢在房仲與和人們相處中，更能體會人生困難，如凶宅雖多由悲劇造成，不管情殺、親人互砍或燒炭自殺，甚至是無端殞命的一氧化碳中毒，都各有不為人知的辛酸。

據內政部「住宅租賃契約應約定及不得約定事項」與「成屋買賣契約書範本」，凶宅指「曾發生兇殺、自殺、一氧化碳中毒或其他非自然死亡情事」。

何紀賢表示，一般人認為凶宅內可能有些「怨念」或靈異氛圍，房價較行情低許多，均價約市價6成，吸引不少投資客或自住客戶，而凶宅和一般住宅價差極大，成了部分投資客熱中標的物。

他說，據他觀察，偏好買凶宅的人似乎以「不拿香拜拜」的外地人居多。

何紀賢表示，7、8年前第3個小孩出生後，為不讓家人擔心，他就儘量不帶看凶宅了，如果客戶仍堅持看屋，他就帶到附近後拿鑰匙給客戶自己看，但部分凶宅還是賣得不錯，甚至曾兩組人競相出價，互不相讓。

這些一般人可能很難理解的情況，脫下球衣、換上西裝的何紀賢，已揮別過去球場上的風光與波折，雲淡風清幽默看待。

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