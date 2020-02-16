南台灣房市代銷一姐 顏國芳洩七億銷售心法

南台灣第一大代銷「上揚國際」銷售天后顏國芳，透過深耕客戶累積客源，去年銷售額達七億元，賣了五十三間房。每每公司指標大案即將進場，董事長林聰麟必欽點這位「一姐」坐鎮，讓建案銷售都能掛保證。

本刊記者在接待中心見到了傳說中的代銷一姐，顏國芳一頭波浪長髮，合身短裙踩著高跟鞋，完全看不出來是一個有著二十二歲女兒的媽媽。

年收數百萬的顏國芳，高中畢業後的第一份工作是保險業務員，不到一年就在同事邀約下，一起改行賣房子，當時從事建築業的舅舅曾提醒她，「每一位走進來的客人，都是公司花出去的行銷預算轉換而來，就算對方不買也要客氣對待，才能留下好印象。」這句話深深烙印在顏國芳心裡，也為今日的成就奠定了基礎。

顏國芳印象最深刻的是，民國八十多年，有一位年輕人站在接待中心門口，遲遲不敢進門，她上前招呼，年輕人問：「只有一萬元能不能買房？」她進一步了解才知道，這位年輕人從小全家租屋二十年，好不容易讀到台大畢業，一拿到公司聘用書，想要憑著口袋僅有的現金買一個家，「當時銀行房貸額度較高，公司也願意無息貸款，因此他順利圓夢，交屋那一刻，他一直說謝謝，我很感動。」顏國芳回憶。

良心大於賺錢 客戶「想買更多間」被制止

入行三十年的顏國芳認為，與其開發新客戶，不如用心經營舊客戶，「透過口碑介紹，讓客戶源源不絕。」除了逢年過節關心問候，顏國芳更看重售後服務，即使十年前的客戶「鐵門壞了」，她也不嫌麻煩，協助打電話給建設公司安排修繕。

對顏國芳來說，房產銷售也是門良心事業，曾有一名成大教授前後花了四千萬買八戶，當他要買第九戶時，卻被顏國芳以「應分散風險」制止。「客戶買單是好事，但我們應該要替客人做風險管理。」

態度正確，腰桿子也夠軟，其他業務搞不定的客戶，董事長也曾欽點顏國芳接手，都有辦法按耐得服服貼貼。曾經一位老闆級客戶，因為顏國芳義務幫忙和建商調解糾紛而建立起信任感，後續買了「上東城」2間大店面和3間住家，並跟隨顏國芳到「博悅」、「上揚國寶」一戶接著一戶支持捧場。

熱愛工作的顏國芳，和從事重機械工作的丈夫聚少離多，「我們從念書就認識，先生大我七歲，我愛花錢愛買包，他都不會管我，去年去法國玩一刷四十幾萬元，他也不會唸。」如今，顏國芳正領著剛畢業的女兒一塊入行。「賣房薪水比較好，每個案子配合不同的主管、同事、產品，也比較不會職業倦怠。」

固定經營老客戶 開案先跑20戶

不過，這行也不是天天都在過年。顏國芳說，當年金融風暴時成交慢，收入有落差，「有時碰上高價位案，需尋找金字塔頂端客層，也只能燒香拜佛，請神明保佑。」如今，顏國芳經營客戶已有一套祕訣，「目前固定經營的長期客戶有三十幾組，都是資金充裕的投資老手。開案前先釋放訊息，掌握潛在客戶，進場前就有基本票房！」每當開案別人一間間賣，她已先跑二十戶，贏在起跑點。

以去年「上揚國際」在台南東區標下的土地為例，顏國芳立即分享標單等資訊，現在已穩抓一票客戶名單，「今年九月要開賣，我就覺得好放心，有基本的條仔咖已經在那邊等了。」不過，顏國芳怎知未來開案非她賣不可？「因為我是公司最優的啊！老闆一定會讓我去！」若沒有兩把刷子，相信不會如此理直氣壯。

然而，客戶的大力支持，卻常讓顏國芳擔心客戶衝動下訂日後遭斷頭，所以她事前都會幫客戶算好財務規劃並再三確認。「現在沒辦法像以前打短線，我都會建議客戶走保守路線，購買前確保成屋前工程款都能付得出，交屋後也能先出租，再伺機而售。」

最後，顏國芳務實地說，「當客人有賺才會回頭找你再買，良性循環才能累積固定客源。」

（中時電子報 CTWANT）

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