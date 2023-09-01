北屯機捷特區 買氣噴發

吸引年輕首購族搶進，房價5年來從1字頭一路飆到5字頭

北屯機捷特區，堪稱是台中市近幾年發展最快速的新興重劃區，五年來不僅磁吸大批建商搶進購地推案，同時也吸引大型連鎖集團進駐卡位，而低總價、首購宅成為賣點，吸引了許多年輕首購族爭相搶進購屋，房價猶如搭上雲霄飛車、五年來從1字頭一路飆到5字頭；僅一路之隔的單元12重劃區，人氣與買氣不輸機捷特區，房價同樣一路領漲。

永義房屋機捷南興敦富加盟店協理鄭天強表示，受惠「COSTCO好市多」台中二店進駐北屯機捷特區，完善了區域的生活機能，以及中捷綠線通車等利多加持，機捷特區與單元12重劃區，在短短幾年內躍居北屯區的人氣購屋區，尤其備受年輕購屋族群的青睞。

而北屯機捷特區主力建商包括惠宇、鉅虹、登陽，三大建商推案量體最大，如甫完銷的「惠宇一清庭」每坪均價47.29萬元，第三季即將續推「惠宇謙富」；而寶輝建設也首度插旗機捷特區推出「寶輝THE SPRINGS」，實登揭露均價已破5字頭，是機捷特區目前單價最高的預售案！

鄭天強說，交通便捷是北屯機捷特區的亮點之一！從機捷特區可銜接74號快速道路，串聯中科、精科產業園區，還能快速銜接國道1號、3號、4號，南來北往相當便捷；此外，機捷特區周邊就有捷運綠線北屯總站、捷運紅線頭家厝車站，更有捷運與台鐵共構的松竹站，可快速銜接台中都會區與高鐵台中站。

機捷特區隨著愈來愈多年輕族群進駐帶來的人口紅利，吸引愈來愈多大型連鎖店搶進設置新據店，例如全聯、寶雅已進駐展店，提供區域生活便利性；以及大地商場、總站夜市，讓區域購物更加豐富與完整，加上距離不遠的頭家厝商圈、松竹商圈，讓機捷特區居民的日常需求可獲得滿足。

鄭天強表示，受惠青年安心成家購屋貸款自今年8月起，提供年輕購屋族貸款額度最高千萬、最長40年、寬限期最長5年、利率只要1.775％，讓年輕族群可以提高購屋門檻。目前機捷特區2房+1車，總價帶在1,200萬至1,400萬元最受歡迎；3房+1車總價帶在1,500萬至1,800萬元。不過，若是購買品牌建商如惠宇、寶輝的新建案，3房+1車的預算要提高到2,000萬元以上。

而換屋族群則以單元12重劃區為主，鄭天強表示，單元12重劃區吸引了精銳、鉅虹、國泰、漢宇等品牌建商購地推案，目前2房+1車的總價帶在1,300萬至1,600萬元，若是品牌建商的大兩房+1車，預算要提高到1,800萬至1,900萬元。

興建中物件多 留意空品噪音

北屯機捷特區屬於台中熱門新興重劃區，吸引大批建商搶進推案，惟目前大多數的新建案尚在興建中，因此民眾若有意到機捷特區購屋，必須注意空氣品質、噪音等問題，以及美商「COSTCO好市多」量販店，每逢周末假日就大排長龍的車潮。

不過，撇開上述問題，北屯機捷特區交通非常便利，擁有74號環狀道路潭子及松竹交流道，還有台中捷運總站及舊社站，及台鐵松竹車站，無論是開車或是搭乘捷運、台鐵，南來北往均非常便利。

（文／永義房屋機捷南興敦富加盟店協理鄭天強）

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