新北房市 林口新市鎮 移居客新歡

房價相對親民、嶄新市容和宜居環境，吸引首購、首換族目光

林口新市鎮在機捷開通、三井outlet進駐後，房市快速發展，近年隨著三井二期、東森集團總部動工興建，加上工一工業區開發，帶動區域發展進一步升級，加上相對新北親民房價、嶄新市容和宜居環境，吸引首購、首換族移居。

永慶不動產林口三井麗林加盟店店長潘彥竹表示，相較於大台北地區，林口普遍3、4字頭房價，仍屬房價較低的區域，機捷通車後，北客移居數量增加不少。

林口新市鎮以忠孝路、四維路為界，可分為前、中、後三個區段，房價水準依次遞減，其中忠孝路以南的前段，擁有機捷A9站，商圈以三井outlet為中心，為林口房價最高的蛋黃區段，興建中的三井二期也預計明年開幕營運，商業氣息將更進一步提升，周邊新推個案房價已達每坪50萬～60萬元，由於鄰近捷運站、國道一號交流道，客群以台北客居多，屋齡15年內、總價2,000萬元以內的二、三房產品相當搶手，時常賣到缺案。

中段則以忠孝路至四維路的區段，以遠雄未來之丘、家樂福商圈為中心，頭湖學區為林口熱門的明星學區、加上民視總部進駐，預售屋行情多達每坪50萬元，屋齡15年內的電梯大樓約在每坪35萬～40萬元，客群也有不少台北、桃園移居的首購客。

而後段為四維路以北至中華路的區段，以中山路商業活動較為密集，雖發展較晚，不過隨著前中段房價上揚，加上工一工業區帶動，後段新案房價上看4字頭，中古屋房價則已站穩3字頭，客群以林口在地人為主，中、後段總價1,200萬～1,500萬元的選擇性不少。

潘彥竹表示，林口重劃區發展20年來，隨著機捷開通、三井outlet進駐，大幅提升交通便利性和生活機能，在雙北移入人口數量名列前茅，由於年輕首購族多，包括頭湖、新林等明星學區都是滿額學校，安親班、補教業也快速成長。而總面積逾百公頃的工一工業區，除了艾司摩爾進駐，也有不少廠商爭取進駐設點，將帶動不少就業機會，以及林口地區發展。

滿額學校多 留意設籍時間

林口年輕購屋族群多，頭湖、新林等國小都是滿額學校，由於學區範圍調整、以設籍時間作為依據，因此有時會出現買在學區附近、小孩卻未必能在學區學校就讀的情形，建議有學區需求的購屋客，應留意設籍時間。

林口購屋族也相關關切周邊交通及社區管理品質，近年林口因人口成長，使國道一號文化一路交流道一帶尖峰時段塞車問題嚴重，林口交流道工程已在去年底發包，未來可望改善尖峰時段交通擁塞問題。

（文／永慶不動產林口三井麗林加盟店店長潘彥竹）

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