桃園房市 經國特區 國門首站、擁水岸

經國特區鄰近南崁交流道、擁有水岸景觀，吸引雙北客南下購屋。

桃園經國特區位處國道一號南崁交流道旁，具有進入「國門第一站」的地理優勢，房價3、4字頭的水準，相對於雙北親民，吸引不少雙北購屋客南下購屋。

有巢氏房屋桃園經國特區加盟店店長張克強表示，經國特區發展至今已有七年，依都市計劃，未來還有第二期的長榮貨櫃廠遷移、第三期的中油煉油廠遷移、以及第四期的春日路兩側工業區開發等，目前則屬第一期開發階段，主要包括經國路、有恆街及南崁溪所圍繞的區域。

與桃園其他重劃區如中路及小檜溪不同，經國特區擁有近40％的土地面積規劃為商業區，吸引更多的商辦進駐，除了早期的「經國智慧大樓」外，近年也有遠雄人壽桃園企業總部、中悅機構等多件商辦興建、完工，形成擁有更密集的商業活動、擁有水岸景觀的低密度生活圈。

早期經國特區購屋族群以投資客為多，不過近年因政策之故，購屋族幾乎多為自住客層，房價水準約僅新北如三重、新莊的6至7成，因此吸引不少雙北南下的購屋客，購屋客層雙北通勤族約占6成，其又以年齡在30～40歲的首購族為最大宗，而也有一些來自桃園市區、南崁的換屋客層，不過在小檜溪等重劃區開發後，經國特區已較少吸引來自桃園市區的換屋客。

張克強表示，經國特區住宅主要可以分為住宅標準產品與大坪數產品，一般住宅產品以台北建商南下推案如璞園建築「璞淘元」、忠泰建設「忠泰幸」為指標，「璞淘元」房價最高每坪42萬～46萬元，「忠泰幸」最高可達4字頭，其餘住宅行情約在每坪32萬～38萬元。

大坪數住宅則以百坪以上的中悅「松花園」、「花園」，以及嘉璟建設約60～71坪的水岸住宅「天」為指標，房價均站上4字頭，高樓層可達每坪47萬～48萬元。

張克強表示，近年桃園除了首購住宅市場購屋需求穩定，由於雙北地價高漲，許多企業被迫往地價較便宜的桃園移動，衍生15年來桃園工業地產交投熱絡，其中又以土地200～500坪的透天廠房需求最大，也因不少企業進入二代接班、轉型，對於能夠結合廠辦的門面需求提升，新型態的立體化廠辦需求提升，成為桃園不動產市場除住宅外另一項值得關注的產品。

生活機能轉佳 帶動區域發展

桃園經國特區現階段仍有生活機能較為不便、學區較遠的問題，小孩就學需至鄰近的同安國小、經國國中，不過隨著不少商辦大樓興建完工，包括禾馨產後護理之家、超市進駐，預期在辦公大樓陸續完工帶動人潮及商業氣息後，經國特區生活機能將更完整。

此外幸福橋未來如能興建，可直接連結中正路與商業核心藝文商圈，將改善經國聯外交通動線僅依賴經國路的問題，隨著配合桃捷綠線G12、G13、G13a車站周邊土地開發的南崁地區都市計劃變更已進入都市計劃審議。

（文／有巢氏房屋桃園經國特區加盟店店長張克強）

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