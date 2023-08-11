台中房市 大里就業機會多 磁吸自住客

預售電梯大樓新案，每坪開價已經站上4字頭

隨著平均地權條例新制上路，投資客退散、只剩自住客與置產客撐盤，預售屋買氣恐將受到影響。不過，位居台中市南區與霧峰區之間的大里區，因為周邊工業區不少、擁有就業人口紅利及很多自營商，收租型店面很受置產客青睞，加上大里區內可供開發的重劃區並不多，目前預售電梯大樓新案，每坪開價已經站上4字頭，已購客以自住客為主力。

有巢氏房屋台中大里康橋加盟店長范益彰表示，大里區近幾年房價並未隨著台中整體房價大漲而大漲，反而出現「房市大漲、大里小漲，房市大跌、大里小跌」的現象，即使平均地權條例新制上路，全台各地房市普遍出現買氣低迷，但大里區房價與買氣依然持穩。隨著大里區74號快速道新設匝道與15期重劃區陸續到位與啟動，近年來吸引愈來愈多建商出面整合土地，只見許多位於熱鬧商圈的餐飲名店、五金百貨等精華土地，紛紛傳出被收購。

范益彰舉例說，大里二期重劃區土地，如國光路「小北百貨」約260坪土地，每坪成交單價65萬元；德芳南路「赤鬼牛排館」約300坪土地，每坪成交單價86萬元；此外，國光路與大里路口206坪土地，已由京城銀行以每坪85萬元高價購入，據悉將興建自用銀行，顯見銀行業也看好大里區前景。

在建商購地部分，如同興協記取得大里區永隆路511坪土地，目前已推出「同興協記一邸」預售電梯大樓案；登陽建設取得東榮路「石頭火鍋」400多坪建地；林維建設也購入永隆路與環河路角地。范益彰表示，上述建商取得的土地，無論立地條件及環境都很不錯，未來若推案值得購屋族期待，預料也將會吸引區域型自住客下手。

范益彰說，大里區又可分為北大里與南大里，北大里因為有一期及二期重劃區，道路規劃完善，聯外交通四通八達，且重劃區已完成開發多年，各項居住條件已達水準之上，雖然房價遠較南大里高出許多，仍然吸引了許多在南大里工作的民眾，選擇在北大里購屋生活，推升預售電梯大樓房價跟著水漲船高。

目前大里一期重劃區如興大商圈，預售電梯大樓每坪單價約在33萬至38萬元；另如中興商圈，預售電梯大樓單價約在32萬至38萬元。至於大里區二期重劃區永隆商圈，電梯大樓預售指標案「同興協記一邸」，產品規劃37至41坪、均質3房，每坪單價約在43萬至48萬元，創區域高價。

南大里房價親民 北大里機能完善

到大里區購屋，若以價格為主要考量，南大里房價較北大里親民，生活機能也算完整。但因無重劃較無完整街廓，許多道路略顯狹窄，交通上需多花點時間，要到市中心消費也稍有距離。

相反的，北大里雖房價較高，但因有一期及二期重劃區，聯外交通如台63號線、台74號線及國道3號四通八達，各項居住條件如市場、學校、醫療、綠地已達水準之上；尤其大里二期重劃區，可供興建集合式住宅大樓土地一地難求，未來若有建商推案，不妨把握購屋機會。

（文／有巢氏房屋台中大里康橋加盟店長范益彰）

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