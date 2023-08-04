台南房市 東區文教圈2房中古屋 賣座

生活機能完整，磁吸為小孩設籍的家長，以及退休返鄉的南漂族

台南市文化中心生活圈近3年中古屋房價平均上漲25％到30％，不過在整體經濟走緩、政策打房、熱錢退潮、房價漲高等多項因素的干擾之下，台南東區聞名的文教圈房市，也從賣方市場走向買方市場，銷售、成交期也拉長，目前最容易成交的產品，首推一個平面車或機械車位、總價800萬元的二房中古屋。

台慶不動產台南崇德加盟店長賴有人表示，台南房市相對於其他五都，基期是比較低的，在熱錢回流、經濟景氣走揚的期間，房價的表現，讓站在房市第一現場的他，「都感覺跟不上腳步」。

他說，以台南東區聞名的文教圈，也就是台南市文化中心生活圈，5年內的新古屋，每坪已漲至30萬～38萬元，新的預售案開價都達到每坪46萬～47萬元，5到10年的中古屋也漲至每坪25萬到30萬元，10到15年的產品成交價則介於22萬到25萬元，3年來的平均漲幅介於25％到30％。

由於整體經濟走緩、政策打房、熱錢退潮、房價漲高等多項因素，台南市文化中心生活圈目前的房市氛圍，已有些許轉變，從賣方市場，轉為買方市場；他說，在買方相對保守的情況之下，過去一個物件平均銷售期約三個月，現在相同條件的物件就要拉長到半年了。

賴有人表示，雖然現在的買氣已比一年前好很多，但「房價上不去，也下不來」，導致成交速度尚未回復，為了讓賣方不要再堅持賣價，通常會明確告知，如果物件的格局、地點等，不是特別好，價格應該再放軟一些，才好成交，一般物件都有降價5％到10％的空間。

賴有人指出，台南市文化中心生活圈與四期重劃區，屬於較早開發與發展的區域，生活機能完整，更是東區的文教生活圈，買盤一直以剛性需求為主，包括想為小孩設籍上學的家長，以及部分從北部退休返鄉的「南漂族」。

賴有人表示，過去三房的中古屋加車位，屬於大眾化的產品，不過因總價已攀升到1,200萬到1,300萬元，使得剛性需求的買盤，轉向價格相對優勢的二房產品，一個平面車或機械車位的二房中古屋，總價大約800萬元，是最容易成交的。

鎖定文教學區 保值性高

位於中華路三段、大同路與東門路的三角街廓，可說是台南市東區正中心的文教學區，區域內有崇學國小、忠孝國中，以及德光中學等知名中小學，而崇德路、崇學路、崇善路周邊大樓群，如果未來孩子有在這區域就學的考量，應提早準備設籍，因為，學區宅保值性高，可當做未來資產規畫的一部分。 此區段的交通，鄰近中山高和86快速道路，距離台南高鐵站大約15分鐘車程，未來輕軌也設有崇德站、巴克禮公園站。

（文／台慶不動產台南崇德加盟店長賴有人）

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