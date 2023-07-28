高雄房市 三民中古屋 三年漲3成

台積電設廠帶動，屋齡10年～15年，總價1,300萬的平車三房最夯

高雄市三民區中古屋售價，三年來平均漲幅逾30％，雖然目前售價已下修5％到10％，但成交量仍處低檔的回升階段。

其中，最受歡迎的產品是屋齡10到15年、總價1,300萬元左右的平車三房中古屋，因為，現在的同型新大樓產品，不只售價超過1,700萬元，新大樓在公設比相對高的情況之下，屋齡10年到15年的中古屋大樓，使用空間相對比較大。

有巢氏鼎山家樂福加盟店長王傳志表示，屬於高雄市房市熱區的三民區，受到台積電投資高雄設廠的效應，從2020年以來的三年間，平均房價漲幅超過30％。

目前，三民區的新大樓建案，每坪開價都超過36萬元，屋齡5年內的電梯大樓，也從三年前的每坪約28萬元，漲至目前的每坪30萬到38萬元，屋齡5年到10年電梯大樓，目前約每坪25萬到28萬元，屋齡10年到15年電梯大樓，目前約每坪22萬到25萬元。

王傳志指出，2021年三民區的中古屋漲速最快、成交量也跟著放大，不過從去年11月到今年2月間，因賣方開價維持高檔，買盤觀望，導致成交量大為減少。

不過近期的成交量已有回升跡象，王傳志說，主要是賣方的開價及對價格的堅持態度「已經放軟」，在價格已下修5％到10％的情況之下，部分買方因而願意進場，只是，房價過去上漲時，買方願意加價搶購，成交速度也快，但目前的成交速度，已經不像過去那麼快了。

王傳志表示，但也有快速成交的案例，例如最近經手的一戶位於三民區愛國路42坪加平面車位的大樓產品，接手之後，三天內便成交，該案成交總價約1,200萬元。

他說，目前三民區最易成交的產品，首推屋齡10年到15年，總價1,300萬元左右的平車三房中古屋，是屬於雙薪家庭可以接受的價格帶。

而現在三民區的同型新大樓產品，在公設比都超過32％到35％以上，相對高的情況之下，居住空間反而較小，加上新大樓每坪開價超過36萬元，總價就達1,700萬元以上，以這樣的總價來看，消費者會轉向購買透天。

房屋買賣 七重點要知道

售屋重要的部分，第一：誠實告知房子本身的狀況。第二：如要自己售屋，要注意買方的狀況跟條件，找一個彼此都能信任的代書。第三：知道需支付什麼樣的稅金。

買屋部分，第一：清楚目前可以動用的現金，以及每個月能承擔的房貸。第二：明白自己重視的是什麼，比較不在意什麼。第三：看屋時要特別去注意環境，大樓公共空間，了解社區管理以及鄰居狀況。第四：確實知道要付的稅金以及相關費用，不是只有準備頭期款，還有稅金以及相關費用。

（文／有巢氏房屋鼎山家樂福加盟店長王傳志）

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