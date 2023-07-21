新竹房市 香山親民價 吸引年輕竹科客

牛埔路一帶機能便利，每坪3字頭僅約關埔的6～7成

新竹市香山區房市以牛埔路、頂埔國小一帶最為熱絡，由於鄰近新竹市北區，加上房價3字頭僅約關埔的6～7成，在去年公道三開通後聯外交通改善，吸引不少首購客進駐，又以年輕的竹科園區客為大宗。

台慶不動產新竹馬偕好好加盟店業務總監余柏霖表示，香山區腹地廣大，房市型態多元，例如近苗栗竹南一帶多為總價1,500萬～2,000萬元的別墅，近寶山一帶也有高總價的美式別墅造鎮案「新竹帝寶」推出，不過整體來說，以靠近北區的牛埔路一帶、頂埔國小為中心的商圈，最為首購族購屋最熱門的區段。

過去香山聯結新竹市區依賴中華路、經國路，在公道三路開通後交通條件大幅改善，實際離新竹市區5～10分鐘車程、距離園區距離約10～15分鐘車程，加上原本以茄苳景觀大道連接國道3號、1號，可快速通往新竹東區、及北區，交通相當便利。

余柏霖表示，香山區牛埔路一帶屋齡15年內電梯大樓平均房價約每坪32萬～38萬元，有些新建案開價接近4字頭，不過相對於新竹精華區近年房價高漲，如竹北各重劃區、新竹市關埔重劃區，房價多已站上5字頭至6字頭，新推案甚至站上7字頭，香山區牛埔路一帶僅約其房價的6～7成，相對親民許多，未來也有一定的空間和成長潛力。

香山區牛埔路一帶以二、三房產品需求量最大，其中又以總價1,500萬元以下的二房加車位產品銷售最佳，由於擁有新竹市門牌、生活機能便利，主要的超市、賣場、街邊店家尚算充足，加上以往銀行端對香山區的貸款成數有加以限制，但目前已經沒這個問題，對於首購和自住的客戶是不錯的選擇，因此吸引不少以時間換取空間的年輕園區客進場購屋、定居。

余柏霖表示，雖然此區學區國中、國小並非新竹市的明星學區，不過新竹在地的知名建商如鴻柏、王喬、閎基建設等都陸續進駐此區推案，引入更多園區及對生活品質有更高期待的族群，對於房價和學區的質量將大大提升。

第二戶購屋限貸 自住客影響不大

央行第二戶購屋貸款限貸列入新竹市，影響了不少想要購入第二戶的置產客戶，不過新竹市一直地狹人稠，就業人口、生育率、收入「三高」，需求向來大於供給，打擊投資客的炒房行為，但對於真正要自住自用的客戶影響並不大。

整體新竹市房價不跌反漲，因平均地權條例正式上路，將預售屋買賣的投資資金進而移往中古屋市場。長期來看，若是自住客、長期置產客戶，不要將實價登錄當作門檻、而是作為資訊。

（文／台慶不動產新竹馬偕好好加盟店業務總監余柏霖）

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