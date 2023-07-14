新北房市 淡海新市鎮 2字頭房價誘人

交通建設逐一完成，生活機能日趨成熟，已成首購族遷移首選

近年來淡水穩居新北市人口成長前三名的行政區，目前總人口數即將突破19萬人，特別是近年房屋供給量大的淡海，擁有新市鎮規劃、日趨成熟的生活機能與輕軌捷運，以及2字頭、大台北相對較低的房價，成為首購族遷移首選區域。



有巢氏房屋新市海洋都心加盟店店東陳敦淵表示，早期淡海新市鎮俗稱「鬼城」，新建案開價1字頭仍乏人問津，入駐率低、且生活機能不足，經過近年建設發展，新建案開價已經來到4字頭，生活機能也日趨完善，行政中心、家樂福、國民運動中心等，都早已在運作。此外，淡海輕軌是北台灣第一條輕軌，從紅樹林通車至崁頂、漁人碼頭等，利用輕軌轉乘捷運的人數也逐漸增加。



隨著重大交通建設逐一落實完成，未來在淡江大橋完工後，打通淡水與八里的任督二脈，屆時出入淡水不再只依賴民權路，也可以經由台64、61快速道道路連接淡江大橋進入淡水，交通更為便捷。陳敦淵表示，淡海新市鎮內的電梯大樓社區，屋齡平均在8～10年間，在北台灣房價水準來說，相對較低，成為年輕首購族或換屋族門檻較低的入手標的。其中，由宏盛建設所興建的「宏盛水悅」，承襲帝寶的血統，完工七年多來，一直是買方指名度高的社區，公共設施完善，房價行情也緩步攀升到目前每坪26萬～29萬元。



隨著人口數不斷成長，學齡兒童就學需求也相對增加，位於興建中的淡海國小周遭的社區，如「理想家」、「和丰」、「和韻」、「謙樹」、「新品川」、「吉美雲品」等社區也是購屋族主要考量，房價也來到每坪26萬～29萬元。



此外，淡海新市鎮中的商業區，在美麗新影城進駐，加上「海洋都心」一至三期陸續完工交屋，自成小型商圈，房價約在每坪26萬至30萬元。



為了實現居住正義，國家住宅及都市更新中心日前在淡海新市鎮內興建「淡海安居」社會住宅，基地位於坎頂二路與新市三路二段交叉口，與淡海輕軌淡海新市鎮站距離僅約200公尺，完工後將提供約1,200戶社宅供給。

購買海景宅 留意西曬問題

近年淡海新市鎮發展已日趨成熟，過去外界擔憂的生活機能不足問題已明顯改善，多數的生活採買多能就近補足，淡海新市鎮的建案社區大多座向為坐南朝北，冬暖夏涼，如果計劃購買具有海景景觀的大樓，留意可能有西曬的情況。



此外，由於淡海新市鎮的房價基期相較其他地區為低，銀行鑑價上可能與成交價有些許落差，建議購屋前可先洽詢銀行，再評估個人的預算，避免貸款金額不足、自備款超過預期，才能順利購屋、入住新市鎮。

（文／有巢氏房屋新市海洋都心加盟店店東 陳敦淵）

新北淡海新市鎮熱門社區－1「宏盛水悅」 新北淡海新市鎮熱門社區－2「謙樹」 新北淡海新市鎮熱門社區－3「海洋都心一期」 1的4

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