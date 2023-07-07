高雄房市 楠梓區中古屋超搶手

5到6月看房數、成交量皆較3到4月成長，三房加車位產品最夯

屬於高雄房市重鎮的楠梓區，今年5到6月約看大樓中古屋的人次明顯增加，成交量同步比今年3到4月間，成長10％到20％，並以總價1,000萬到1,200萬元三房加車位的產品，最易成交。

永義房屋楠梓後昌路加盟店長黃世清表示，楠梓區最近幾年，大樓建案集中在東楠梓的土庫生活圈、西楠梓的高雄大學生活圈，目前在線上銷售的大樓建案超過十場。

楠梓區新建大樓而言，無論是高雄大學生活圈或是土庫生活圈，平均每坪單價大約介於29萬到31萬元，但五年內的新中古屋大樓平均單價介於25萬至28萬元間，五到十年的中古屋則是「東西有別」，高雄大學生活圈因生活機能較為完善，每坪介於23萬到26萬元，而土庫生活圈因生活機尚未成熟，每坪介於22萬到25萬元。

黃世清指出，由於新案平均每坪單價介於29萬到31萬元間，而五年內的新中古屋，除非有含裝潢和設備，售價才能與新案相當，不過因政府打炒房相關政策及近期提出第二屋貸款限貸7成之後，「現在的市況，屬於買方市場」，如果賣方堅持價格，大概就很難成交，即使成交，期間也會拉長。

不過今年5到6月，賣方「在價格彈性上，有鬆動調整的準備」，換句話說，大約有50％以上的屋主，願意降價10％，也因此吸引買方的賞屋意願，使得登記預約帶看房子的潛在買家，比今年3到4月，多了20％，相對地，今年5月和6月成交的件數，也比今年3到4月成長20％左右。

他說，楠梓區向來是高雄房市熱區，新建案有上探3字的企圖心，但無論是高雄大學生活圈或土庫生活圈，最受市場青睞的大樓總價，大約介於總價1,000萬到1,200萬元的三房加車位產品。

至於透天建案，高雄大學生活圈或土庫生活圈在十多年前，每棟約600萬到800萬元間，現在社區型的透天售價已漲到2,000萬元左右，而臨路型的透天則是上探每棟3,000萬元。

至於位於德賢商圈到省道的中楠梓區域，黃世清指出，少有五年以內的新中古屋大樓，至於一到十年的大樓產品，每坪約24萬到28萬元。

交通、學區優 剛性需求強

楠梓購屋買方多為加工區上班族、職業軍人，以及因考量子女學區能就近就讀等因素，且楠梓區涵蓋R18油廠國小站、R19楠梓加工區站、R20後勁站、R21都會公園站、R22青埔站等五個捷運站，又結合楠梓、仁武兩條交流道，交通其實滿便利，周遭又有好幾所大學相鄰，因此剛性需求很強。

建議如果能力許可，考慮趁早購屋，並多注意、了解區域成交行情，購買中古屋，盡量找知名品牌業者，也可請專業人士初估貸款金額，降低不必要的傷害。

（文／永義房屋楠梓後昌路加盟店長黃世清）

高雄市熱門社區－1「都市森河畔」。圖／業者提供 高雄市熱門社區－2「龍騰天御」。圖／業者提供 高雄市熱門社區－3「佛羅里達」。圖／業者提供 1的4

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