台南房市 兩大優勢 永康、北區吸客

南科產業聚落、都市規畫帶來的便利性，新屋每坪35萬元起跳

台南永康區和北區受惠南科產業聚落，及都市規畫帶來的生活便利性，目前的大樓新屋房價，每坪35萬元起跳，因政府打房政策，從去年開始，買氣確實減少1～2成，尤其預售屋最為明顯，預售兩房加平面車位，都需要千萬元左右，導致自住客轉向中古屋市場。



台慶台南六甲頂加盟店長周俊良表示，永康位於合併之前的台南縣市交界，生活機能早就完善，鄰近東區，距離市區也不遠，除了永康交流道，大灣交流道也完工通車，很快可連結國道1號，交通相當便利。

更重要的是，包括台積電在內的科技廠商，形成聚落的產業和人口紅利，推動永康區房市向前，周俊良指出，有些不住在善化的南科人，會把永康列為居住首選，在全國房市前一波的熱潮帶動之下，永康區目前的大樓房價，新屋都從每坪35萬元起跳了。

他說，例如永康區內的大橋重劃區，建商七、八年前陸續進來推案時，每坪大約20萬元上下，現在都已站穩3字頭，漲幅逾50％，六年內的新古屋也來到每坪32萬元。

大橋重劃區的土地也跟著水漲船高，六、七年前，每坪大約介於30多萬到40多萬元，目前也漲到40萬到60萬元，漲幅超過33％，如果整體開發條件更好，基地更大的土地，價格更高。

至於台南北區目前新大樓的行情，同樣也是每坪35萬元起跳，周俊良表示，鄭仔寮重劃區的遠雄新源邸，六年前預售時，每坪介於27萬到28萬元，三年前交屋之後，目前每坪已到35萬至41萬元，預定明年第四季交屋的允將海安，2021年預售時，每坪介於32.1萬到35.5萬元，現在則是上看每坪40萬元。

他說，鄭仔寮重劃區雖然完工已超過20年，直到七年前，才在國泰建設進場之後，建商陸續跟推案，國泰建設當時在海安路的大樓建案，銷售時，每坪只有24萬元上下，現在也都到了35萬元以上，新建案則是4字頭，甚至上看5字頭。

周俊良表示，鄭仔寮重劃區距離南科開車大約25到30分鐘，區內了擁有家戶喻曉的花園夜市，跟北區的舊商圈也有銜接，食衣住行和交通的便利性齊全，是房價上漲的主要因素。

台南基本面支撐房價 是自住需求者的購屋時機

台慶台南六甲頂加盟店位於台南市永康區與北區的交界處，主要深耕永康區與北區，比較熱門的區域包括北區的鄭仔寮重劃區、永康的東橋重劃區、鹽行重劃區及大灣重劃區，由於台南的基本面足以支撐房價，因此，動盪的幅度不大，真正有自住需求的，不妨在這個時機點購置房產。

北區的鄭仔寮重劃區生活機能優質、交通便利、位於台南市市中心，這幾年很多建案都銷售一空，是一個發展成形的重劃區。

永康區東橋重劃區的居住人口密度高，鄰近南科，也鄰近市中心，成為許多在地跟外地的人心中，新成屋的最佳首選位置。

永康區鹽行重劃區則受益於交通便利和生活機能完善，近兩年的房價大漲約有3成，因為鄰近交流道，進入南科或是進入台南市市區，都相當的方便，已經有許多建商摩拳擦掌即將進駐開賣。

（文／台慶不動產台南六甲頂加盟店長周俊良）

台南市熱門社區－1「遠雄新源邸」。圖／業者提供 台南市熱門社區－2「真愛」。圖／業者提供 台南市熱門社區－3「綠海都心」。圖／業者提供 1的4

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