台中房市 台中港新市鎮 首購族搶進

三井Outlet開發完成、風電產業帶進就業人口，吸引大批建商購地推案

台中港新市鎮特區受惠於日本三井Outlet一、二期開發完成且商圈逐漸成熟，及風電產業帶進大量的就業人口，加上房價親民，磁吸年輕首購族搶進購屋置產，帶動台中海線地區房價從單價1字頭、逐年有感上揚，進而吸引大批建商湧入海線地區購地推案。

身兼永慶不動產台中海線港區加盟店東與有巢氏房屋台中三井八德加盟店副總的李凱莉表示，目前台中港新市鎮特區吸引北部知名的長虹、聯悅、遠雄、麗寶、以櫻花建設為代表的寶佳集團旗下子公司的進駐開發；短短幾年來，台中港新市鎮特區可售新屋案量逼近1萬戶，「此區可說是台中市新生活的一顆明珠！」

李凱莉說，台中港新市鎮特區正逐步構築完整的商業機能與生活機能，無論是生活最基本的超商族群、還是生活飲食上的店家，亦或是外國工程師最需要的休閒PUB，還有最重要的外食需求等，都已經因為人口的逐步湧入，讓提供服務的各種商家開始遍地開花。

台中港新市鎮特區商業區，具有高容積率與機能完整分配規畫，休閒、公共服務、綠地公園等規畫完善具足。李凱莉說，台中港新市鎮特區高容積率商業區，創造更多戶數與讓建商有更多發揮的空間，成為年輕族群剛需自住下的首選。

台中港新市鎮特定區已興建完成的各棟新大樓社區，進駐率平均高達8成以上，甚至有好幾個社區的進住率高達9成。李凱莉說，這數字代表的是真實的居住需求，讓無論是有自住需求、或是想當房東賺取租金的投資人，都能創造一個購屋甜蜜點。

李凱莉強調，台中港特區擁有雙港優勢，台中港與台中國際機場，加上國道三號、四號連結大台中環線74號快速道路，南北縱貫的61號快速道路；另有多條筆直大道，如台灣大道、向上路、中清路、中華路、港埠路、臨港路等等，每條都是30至50米大道，還有未來的台中捷運藍線，構築台中港特定區完整的交通體系，讓來往台中市區更便利。

李凱莉說，遠雄建設七、八年前開始在台中港新市鎮特區推出「遠雄之星」系列造鎮案時，大樓預售價每坪1字頭起，到了第9期、總戶數逼近2,500戶的「幸福成」，一年來成交均價已來到27.52萬元；而「聯悅馨」預售實登每坪均價33.8萬元，最高單價甚至站上4字頭。除了有這樣的新行情外，該區更有每坪20萬元左右的親民價可入手，無論是年輕夫妻的親民價格、還是對居住有更高要求的換屋族，都能在本區獲得購屋的滿足性。

售後服務是關鍵 慎選房仲、建商

提醒想要購屋的民眾，買房子是一輩子的事，要選擇有能力負擔的總價，貸款本息攤還占家庭總收入的比例切勿過高，以免造成生活負擔；此外，切記選擇擁有售後服務的建商，以免買到有問題的房子，又碰上總是用拖字訣的建商，最後只能氣壞自己！

此外，民眾若選擇購買台中港區的中古屋或是預售屋換約時，切記慎選以誠實為本的房仲品牌，這樣的房仲業者所推薦的房子，才能讓購屋者買的安心。

（文／永慶不動產台中海線港區加盟店長李凱莉）

台中市熱門社區－1「遠雄之星8」。圖／業者提供 台中市熱門社區－2「聯悅聚」。圖／業者提供 台中市熱門社區－3「長虹天擎」。圖／業者提供 1的4

延伸閱讀

新竹房市 關埔重劃區 竹科人首選

新北房市 汐止金龍湖商圈 首購搶進

嘉義房市 大樓產品 廣受年輕族群青睞