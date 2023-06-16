新竹房市 關埔重劃區 竹科人首選

區內發展成熟，各大連鎖餐飲、店家進駐，吸引園區首購或換屋客層

近年新竹受惠於竹科產值持續成長，房價上揚，位於新竹市東區的關埔重劃區鄰近竹科園區、發展成熟，房價行情普遍站上5字頭，是竹科園區客購屋的首選地段，未來隨著關埔二期重劃區的開發，可望擴大關埔腹地，成為新竹房市下一個明日之星。

有巢氏房屋竹科關新加盟店協理楊博舜表示，關埔重劃區鄰近竹科園區門口，明星小學關埔國小優質開放式教學與校園環境，吸引不少竹科家長，加上重劃區內已發展成為成熟、自成一格的商圈，各大連鎖餐飲、店家進駐，購屋客層清一色均為竹科工作的園區首購或換屋客層。

未來位於埔頂路、關東路以北、至公道五路的關埔二期開發計畫發成型，目前在整地中，加上關東路、埔頂路正進行拓寬工程，關埔二期預計成為關埔重劃區開發飽和後的新興發展區域，由於建商取得土地成本不低，預計未來推案房價水準，將不下於關埔重劃區，可能上看8字頭。

楊博舜表示，多數竹科買方多傾向購買屋齡較新大樓，因此新舊房屋的單價落差不小。關埔重劃區預售屋行情普遍上看7字頭，預售屋房價屢屢創高，也帶動整體中古屋房價的成長，屋齡10年內的電梯大樓約在每坪50萬～62萬元，不過屋齡20年以上的大樓則約在每坪26萬～35萬元。

其中，又以關新路、慈濟路等主幹道周邊的大樓買方指名度最高，各社區中以「竹科悅揚」的二房產品成交量最大，二房加車位產品主力成交總價約在1,600萬～1,750萬元，三房產品成交量較低。

楊博舜表示，相較於竹北各大重劃區，新竹關埔因為距離竹科更近，園區客上下班不用飽受塞車之苦，目前關埔的房價水準已與竹北的高鐵特區和縣政三期相近。

由於近年新竹蛋黃區價漲幅高，三年來約已有1倍漲幅，交易量有所萎縮，並不如前幾年，也出現買方與賣方認知差距不小的情形，有些買方認為房價翻倍、不少人不願加碼追價，而賣方多看好竹科成長潛力與關埔得天獨厚的優勢，因此同一棟社區的成交行情會有不小的差距。

銀行估價落後市價 自備款需充足

近年新竹關埔地區房價漲幅大，時常會出現辦理房貸時銀行估價會跟不上實際交易價格的情形，因此有意購屋的消費者，應留意購屋需準備充足的自備款。

過去購屋客多數能貸到成交價的8成，不過因為房價短期漲幅大，銀行對於估價跟不上，如今約只能貸到成交價的70％～75％，以總價2,000萬元的房屋來說，自備款可能要多準備100萬～200萬元。如果是接手預售買方的換約客，由於目前房價水準已較預售時大幅上揚，在交屋時可能最高得準備房價5成的自備款。

（文／有巢氏房屋竹科關新加盟店協理楊博舜）

新竹市熱門社區－1「月影國際會館」。圖／業者提供 新竹市熱門社區－2「竹科悅揚」。圖／業者提供 新竹市熱門社區－3「豐邑FB計畫晴空匯」。圖／業者提供 1的4

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