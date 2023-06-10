新北房市 汐止金龍湖商圈 首購搶進

近台北市，4字頭房價相對親民，加上多項聯外道路推動

汐止金龍湖商圈緊鄰台北市東湖、南港，受惠東區門戶計劃利多，相對台北市親民的房價，僅約東湖的三分之二，加上未來捷運汐東線計畫已獲行政院核定，多項聯外道路推動改善交通，使汐止金龍湖商圈成為港湖工作的首購族購屋選項。

汐止金龍湖商圈主要街道以康寧街、明峰街、湖前街為主要幹道，各大連鎖店家林立、金龍市場等生活機能完整，以金龍國小為主要學區，不過若為康寧街114巷的住戶，則能夠同時選讀台北市的東湖國小與新北市的金龍國小。

住宅產品多為屋齡7～30年的電梯大樓，平均每坪40萬～45萬元。

永慶不動產汐止湖前康寧加盟店店長朱中慶表示，由於金龍湖商圈近台北市，距東湖捷運站約五分鐘車程、南港展覽館站約十分鐘車程，因此吸引不少在台北市內科、南港工作的首購族在此購屋，而南港經貿園區房價多已達每坪80萬～100萬元，東湖也達每坪60萬～70萬元，相較下，汐止金龍湖商圈4字頭的房價，僅是南港的一半、東湖的三分之二，同時也比汐科火車站地區約低5％～10％。

連結東湖及汐止區公所的汐止東湖捷運線、整合基隆捷運計畫，日前已獲行政院核定，由於汐止是新北市第一環目前還沒有捷運的行政區，未來捷運帶動房產保值、補漲的效應將相當可觀。

此外，康寧街增設國道南入匝道工程將於今年完工，國道3號南港交流道增設南下出口匝道，銜接南港聯絡道也評估規劃中，新北市府也推動同興路新闢道路、吉林街拓寬等工程，將大幅改善汐止尖峰時段區內及聯外交通擁塞的問題。

朱中慶表示，區內以二至三房加車位產品為交易主流，二房加車位總價約1,400萬～1,500萬元，三房加車位總價約1,800萬～2,000萬元。

區內較大型的指標社區，如總戶數700多戶的「東城大境」造鎮案1～4期，社區不少店家進駐、綠化設計完善，屋齡自三至八年都有，房價約每坪46萬～55萬元。以社區營造聞名的「夢想社區」1～5期，常舉辦藝文活動、釋出量極少，房價則為區內最高價5字頭。

捷運效應 房價具補漲潛力

近期房市雖然受到景氣影響，整體交易量有較為萎縮，不過汐止符合首購族主流需求的房屋供給，仍供不應求，整體價格並未出現跌勢。

相較於鄰近台北市的新北市第一環各行政區，如板橋、永和、新店、三重等地，汐止是唯一目前沒有捷運的行政區，且4字頭的房價仍與新北西側的各蛋黃區行政區相較仍較為偏低，未來如汐東捷運線通車，加上在東區門戶計劃帶動下，近年南港、內湖已成為台北東區的產業、商業新興核心區域，汐止房價極具補漲潛力。

（文／永慶不動產汐止湖前康寧加盟店店長朱中慶）

新北市熱門社區－1「迎東湖」。圖／業者提供 新北市熱門社區－2「東城大境」。圖／業者提供 新北市熱門社區－3「夢想社區5」。圖／業者提供 1的4

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