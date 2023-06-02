嘉義房市 大樓產品 廣受年輕族群青睞

透天厝購買門檻拉高，購客轉往鎖定市區預售屋，單價已坐2望3

嘉義市是阿里山森林鐵路的起點，因為觀光資源豐富，吸引許多遊客前來嘉義小旅行，甚至吸引退休族到此置產養老。嘉義有巢氏房屋港坪四維加盟店長劉惠萍表示，嘉義市過往以透天厝為主力物件，惟隨著近幾年地價高漲，透天厝購買門檻變高，大樓產品愈來愈 受年輕族群的青睞，市區預售大樓單價已「坐2望3」，而中古大樓以總價500萬至1,000萬元內接受度最高。

根據內政部戶政司統計，截至2021年底，嘉義市總人口數約26.5萬人，以西區14.6萬人較多、東區11.9萬人較少；不過，嘉義市共同生活圈約40餘萬人，包含連接於周圍的民雄、水上、中埔三和、公館地區及太保南新、麻魚寮地區。生活機能完善、交通便利的嘉義市，已成為周邊鄉鎮市民購屋的首選。

劉惠萍表示，嘉義縣的家長們為了孩子的學區，往往會選擇到嘉義市購屋置產，方便接送小孩上下學，而指標熱門社區包括嘉義市西區仁愛路的「經國新城」，由嘉義縣市18個眷村合併成為嘉義市最大型的國宅社區，總戶數高達2,234戶，雖然屋齡已達20年，但產品規畫55至65坪三至四房，單價約15萬～18萬元，只要有物件釋出依然很受市場歡迎。

此外，嘉義市東區忠孝路的「晴空樹」大樓社區，位於好市多商圈，屋齡僅六年，主力產品30～50坪，總戶數302戶，每坪單價約在16萬～23萬元，目前線上銷售的三房兩廳兩衛產品、含機械車位，權狀坪數37.4坪，開價888萬元銷售。

劉惠萍表示，嘉義市早年以透天厝為主力，但隨著地價高漲，以熱門的「湖子內商圈」為例，沒有電梯的別墅總價從1,600萬元起，電梯別墅每戶總價都破2,000萬元。不過，由於透天別墅總價帶高，對年輕族群來說購買門檻太高，紛紛轉向中古大樓下手；其中「耐斯商圈」目前是嘉義市最熱門的生活圈之一，屋齡五年內的中古大樓每坪單價在26萬～34萬元。

此外，「湖子內商圈」目前五年內的住宅大樓單價約在16萬～33萬元；「文雅商圈」五年內的住宅大樓單價上看3字頭，屋齡20～30年的中古大樓，單坪也要2字頭。

近兩年全台房價大漲，嘉義房市同樣有感。劉惠萍表示，2021年下半年起，嘉義房市可說是月月漲，「客戶想考慮一晚，結果隔天就被買走了」！當時不僅銷售速度快，賣方底價也提高，就連屋齡25～30年的中古大樓，過去2房+1車位總價500萬元就能買到，現在重新整理過後要價600萬元以上才能買到。

下斡旋 展現購屋誠意

「斡旋」是常見的房地產下訂方式，不過，劉惠萍說，嘉義人比較少在下斡旋，多數還是習慣用見面談的方式。事實上，在資訊透明且發達的社會中，藉由支付斡旋金來展現購屋的誠意，也能讓買賣雙方不會隨意的違約。

因此，劉惠萍常鼓勵並教育買方，下斡旋就是展現你想要買這個物件的決心，「如果你願意支付較多的斡旋金，對於屋主或是房仲來說，也會加速交易的程序，不會有太多無謂的疑慮。」

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（文／有巢氏房屋嘉義港坪四維加盟店長劉惠萍）

嘉義市熱門社區－1「晴空樹」。圖／業者提供 嘉義市熱門社區－2「經國新城 」。圖／業者提供 嘉義市熱門社區－3「拉斐特」。圖／業者提供 1的4

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