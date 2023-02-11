高雄房市 美術館特區 中古屋有亮點

打炒房效應，購屋者與屋主開價議價空間達15％到20％…

高雄美術館特區生活圈因具人文氣息、完備的生活機能，吸引退休族和「三師」換購大坪數中古屋，工作地點在市區的年輕人，則選擇美術館總價在1,100萬元左右的二房和三房產品，由於政策打炒房、以及價格因素，買方有縮手跡象，成交量比去年5月的轉折點，大幅萎縮75％，因此，屋主銷售時，開價的議價空間也達15％到20％，反而創造有意購屋者的進場時機。

永慶不動產高雄美術南二加盟店長林弘哲指出，政策打炒房、熱錢外流、以及銀行升息等因素，導致高雄房市成交量大幅萎縮，高雄美術館特區生活圈中古屋大樓產品的交易，也同樣受到影響，以永慶集團四個品牌的總計成交量，目前每周大約十件，跟房市多頭在去年5月反轉之前的高峰期，大約少了75％。

不過，林弘哲表示，對於有意進駐高雄美術館特區生活圈的買家，此時反而是進場的時機，因為，除了房市已經盤整十個多月，賣方不再堅持過去「開未來價」的態度，而且，屋主在銷售的斡旋過程，議價空間可達開價的15％到20％。

他說，高雄美術館特區生活圈五年內的大樓產品，平均單價介於38萬到43萬元間，但15年以上的大樓，每坪只有30萬到35萬元，比郊區的新大樓還便宜。

剛剛在2月7日成交、屋齡17年的大樓二房產品，不含車位，買方大約800萬元購得，每坪約31.8萬元，林弘哲表示，由於許多年輕族群的上班地點，大都位於市區，因此，在郊區的所謂蛋殼區，在職業生涯的考量之下，反而不是年輕上班族的首選，可以說是高雄美術館特區生活圈剛性需求的主力。

他說，除了退休族群、台商、以及醫師、律師和會計師等所謂的「三師」之外，高雄美術館特區生活圈因具人文氣息、以及完備的生活機能，吸引許多年輕族群的買家。

林弘哲指出，退休族群、和台商，偏愛70坪以上的四房產品，含車位，大約在2,450萬元的價位，至於三房的產品，如果包括車位，大約介於1,400萬到1,600萬元間。

生活機能完整 交通建設到位

近幾年來，高雄市居住人口及商業密度逐漸北移，順勢帶動北高雄的地區發展，在這當中，鼓山區的美術館特區、農16特區，更是首購族或換屋族群心中的當紅炸子雞。

相對於農16，美術館特區因坐擁高雄市立美術館，以及周遭的創意市集，加上近期開通的龍貓輕軌，再一次的增添該區特有的人文氣息，隨著商家林立及台鐵地下化、輕軌的完工，使得美術館原本欠缺的生活、以及交通機能，更趨完整。

（文／永慶不動產高雄美術南二加盟店長林弘哲）

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