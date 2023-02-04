台中房市 豐原大樓價 驚現5字頭

栗林站豐南、站前廟東、74豐田商圈匯集…

豐原區可說是台中的糕餅故鄉，總人口數超過16萬人，全市排名第六，也是台中舊縣制的第一大城！由於糕餅名店、小診所、自營商特別多，加上緊鄰中科后里園區，近幾年磁吸大批建商搶進豐原推出大樓案，房價也隨著土地與營建成本高漲，一路從2字頭、3字頭慢慢攀升到4字頭，去年甚至驚現單價5字頭的案例！

台中市商業登記統計資料顯示，豐原區目前公司登記總家數逾1.2萬家，為中市第一；仔細觀察豐原區的公司登記行業別中，分別以批發零售業、製造業的公司數量最多，豐原區可說是台中製造業大本營。

台慶不動產豐原圓東樸熙加盟店長廖唯伶表示，豐原過去以透天產品居多，建商只要一推出透天厝產品，普遍很好銷售。不過，近幾年隨著土地與房價高漲，透天厝的價格跟著大幅攀升，老一輩越來越能接受住宅大樓產品，甚至願意出錢幫二代購買大樓產品。

由於豐原的預售大樓房價已站穩3字頭、甚至「坐4望5」，目前中古大樓產品每坪單價還在2字頭，前兩年完銷的大樓預售案，當時預售單價還在2字頭，廖唯伶說，豐原的自住剛需市場強勁，無論中古屋或是新成屋，市場上少有物件拿出來賣。

廖唯伶進一步表示，豐原其實不大，但商圈聚集且熱鬧，大體可歸納栗林站豐南商圈、站前廟東商圈與74豐田商圈。其中，栗林站豐南商圈就在豐原與潭子交界處，不僅有台鐵栗林站，還可迅速銜接74號快速道路，交通相當便捷，豐原在地建商慶山建設推出的「慶山豐南」，基地位置就在豐南街上，規劃三房與四房產品，進一年成交均價在33.7萬元。

而位於豐原蛋黃區的廟東商圈，生活機能便利，美食小吃到處林立，且緊鄰台鐵豐原站，可說是豐原房價最高的區域，屋齡5年內的住宅大樓，每坪單價在36～51萬元之間。區域內預售大樓代表案例，就是富宇建設在愛國街、文化街的「大宅豐鼎」案，產品規劃三房與四房，成交均價已達48萬元，最高單價逼近51萬元。

此外，位於74號快速道路旁的豐田商圈，交通同樣便利，透過74號快速道路進出市區很方便，周邊的指標新案包括「米羅同學匯2」與坤聯富建設的「豐原匯」。其中，位於豐原大道三段附近的「豐原匯」大樓預售案，近一年平均單價達39.4萬元，最高單價達42.45萬元。

另外，隨國道四號豐潭段今年春節前夕通車，從豐原山城進出台中市區的便利性大增，助攻豐原二代留鄉買房，加上豐原鄰近中科后里園區，磁吸科技族移入購屋置產，豐原區未來可望吸引越來越多建商搶進購地推案，房價欲小不易！

豐原停車難 車位也要買

豐原區因為地小人稠、商圈聚集且熱鬧，廖唯伶說，各商圈周邊停車位經常一位難求，民眾若有打算在熱鬧的豐原三大商圈周邊購屋置產，建議買房子一定要同時購買停車位，否則未來會為了找停車位而頭痛不已。

此外，廖唯伶建議購屋時，優先找知名建商或是豐原在地品牌建商，配合的營造廠比較會把關施工品質，售後服務也會比較好。豐原幾年前曾出現小建商搭配的營造廠，因施工瑕疵，導致住宅大樓從一樓漏水到地下室，品牌建商至少願意售後服務。

（文／台慶不動豐原圓東樸熙加盟店長廖唯伶）

台中豐原熱門社區1－米羅同學匯2 台中豐原熱門社區2－富宇晴美 台中豐原熱門社區3－豐閱大美 1的4

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