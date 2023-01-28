新竹房市 竹北縣治三期 科技人蜂擁

遠百竹北店、AI智慧園區及勝利國中啟用，生活機能更完善

受惠新竹高所得人口結構，竹北近年房價持續上漲，遠百竹北店開幕營運、AI智慧園區啟用，以及勝利國中啟用下，商業機能、就業機會與優質學區，使縣治三期生活環境及機能更為完整，吸引以竹科及台元科技園區為主的科技人進場購屋。

新竹縣首家大型百貨公司遠百竹北店日前正式開幕，去年試營運營業額突破65億元，為全台遠百第三高，成為竹北的商業、娛樂及消費樞鈕；新竹縣府積極推動的AI智慧園區，吸引智邦、緯創、義隆電子及普生進駐，目前已陸續動工興建廠房，未來將創造約4,000個就業機會；此外，位於AI智慧園區內的勝利國中去年招生，各項建設投入，在竹北各重劃區陸續發展飽和後，竹北縣治三期成為耀眼的明日之星。

永慶不動產竹北縣三活立加盟店協理蕭嘉豪表示，竹北縣治三期是竹北各重劃區中發展較晚的區域，近年建商推案不少，新案房價普遍漲至每坪55～60萬元，也帶動中古屋行情站穩每坪50萬元左右，目前位置區段及建商品牌較佳的標準三房產品，總價約在2,500～2,800萬元，屋齡較舊的三房產品亦在2,000～2,500萬元左右，縣治三期已成為竹北房價僅次於高鐵特區的區域。

蕭嘉豪表示，竹北縣治三期可以自強北路為界，分為縣三東側與縣三西側，縣三東側學區為安興國小、六家國中，縣三西側為安興國小、勝利國中，東側因發展較早，多為屋齡十年左右的電梯大樓，產品以標準三房為多，西側開發較晚，屋齡較新，房價普遍較東側高出每坪1～3萬元。

蕭嘉豪表示，近年竹北房價漲幅高，三年來房價從約3字頭，漲至5字頭，不少新案多已開價6、7字碩，尤其縣治三期可供開發土地較多，建商積極推案，土地及營建成本高漲帶動預售屋價格快速上漲，也拉升中古屋房價行情。

自去年下半年以來，買方轉向以自用剛需為主，對於進場態度亦較為觀望，不過價格並未修正，主要買盤多為竹科園區或鄰近高科技業的從業人員，在百貨商場、產業聚落及學區均更加完善下，生活機能、居住環境，已漸與發展較早的縣治二期接近，未來縣治三期房價支撐力道仍強。

釋出物件稀少 合需求快出手

竹北房價漲幅大，過去一段時間以來屋主看好後市，相當惜售，因此釋出物件稀少，尤其屋齡較新的大樓標準三房產品，由於這類主流產品需求強，較短時間就會成交，因此建議購屋客只要有符合需求、價格不錯的物件出現，就要儘早出手。

惟需留意，竹北縣治三期因近年建商搶建，不少大樓均在興建中，有些社區環境周邊會有較吵雜的現象。

竹北房價經過二、三年的高漲幅，過去有一段時間由於實價登錄揭露時間的落差，有些物件銀行估價跟不上實際房價行情，以致無法貸到8成，不過近來房價漲勢較緩和，自用型購屋客貸款多能達到8成。

（文／永慶不動產竹北縣三活立加盟店協理蕭嘉豪）

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