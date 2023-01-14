台北房市 中山國小站商圈 收租客愛

周邊小坪數產品多，租屋需求旺，房價低、租金高，投報率優

台北市中山區捷運中山國小站商圈以民權東路為界，以北為晴光商圈，以南為林森北路商圈。由於小坪數產品多、甚至最低400萬元就能入手一間舊套房，租屋需求旺盛，吸引不少以收租客進場投資。

有巢氏房屋中山民權加盟店店東賀之羚表示，中山區向來為台北市房產交易量最大的行政區，捷運中山國小站500公尺的範圍內，內幾乎貢獻中山區多數的交易量。

商圈中古套房產品總價約在700萬～800萬，屋齡較新的套房約1,000萬～1,200萬元，二房產品則約在1,200萬～1,500萬元左右，由於總價不高，加上晶華、條通、林森北路、新生北路等商圈租屋需求強勁，無論房市景氣變化，中山國小捷運站周邊交易都很熱絡。

賀之羚表示，若為自住考量，民權東路以北的晴光商圈相當適合，晴光商圈居住環境單純，適合住家型態，吃喝玩樂等各類生活機能完善，包括24小時超市、銀行等一應俱全，步行至捷運站均在五分鐘以內，產品型態從套房到豪宅產品都有，豪宅產品行情約在每坪80萬～110萬元，屋齡在10年內的豪宅如「中山官邸」、「中山富御」等單價均破百萬元；一般住宅產品行以30年電梯華廈為主，行情約在每坪50萬～70萬元，經過房價上漲，區域幾乎已無每坪50萬元以下房屋，屋況較佳者多在6字頭。

林森北路商圈商業氣息濃厚，產品多為套房及一加一房產品，由於總價低、出租報酬率高，吸引不少包租公進場投資，該區域中租屋客層豐沛，從學生、外地至此工作的勞工、上班族，以及本國或外商商務客、高階主管都有，各類租屋族群依其預算有不同的租屋型態，整體來說，屋齡較舊的社區、或是部分挑高產品，有些租金收益率可達3％～4％以上，吸引不少各地房東基於「房價低、租金高」，到此置產或投資。

以知名的「錦新大樓」為例，行情約每坪35萬～45萬元，總價約300多萬元就能買到一間8坪套房，租金可達1萬～1.5萬元，租金收益率達4％～5％以上。又如屋齡40年的「和益金銀大樓」行情約每坪45萬～60萬元，二房總價約在1,200萬元，租金亦可達2.5萬～3萬元。屋齡較新、約10多年的套房，單價約在每坪百萬，以「亞青米勒」為例，總價約1,100萬元，租金約2萬元計算，租金收益率約在2.2％。

留意管理品質 不能只看外觀

捷運中山國小站周邊商業氣息濃厚，出入人口亦較複雜，出租型社區管理型態差異不小，無論是租屋、購屋自住、或收租當房東，都應先了解社區管理品質，以及租客、住戶狀況，不能只以社區外觀較新或價格，做為判斷依據。



有些社區管理完善，例如「基泰之星」櫃台秘書就有4人以上、秘書會多國語言，社區也擁有豐富公設，管理費每坪150元，這類社區租客多為商務客、也有外籍商務租客，素質整齊，租金和房價水準相對較高。

（文／有巢氏房屋中山民權加盟店店東賀之羚）

捷運中山國小站熱門社區1－民權米勒 捷運中山國小站熱門社區2－翡翠花園 捷運中山國小站熱門社區3－基泰之星 1的4

延伸閱讀

台南房市 大商場進駐 高鐵特區吸客

台中房市 中科剛需強 房價翻倍漲

桃園房市 青埔A19生活圈 脫北者搶進