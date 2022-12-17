萬大線二期動工 樹林買氣熱

交通路網將更便利，新電梯大樓房價普遍落在4字頭

過去聯外交通大量藉助鐵路通勤的樹林地區，捷運萬大線二期設置七個捷運站，10月動工，連結新莊、土城、中和和台北市，將與台北形成更便利的交通路網，目前新電梯大樓房價水準普遍約在4字頭，房仲業者預期，將會提高與雙北交連結的便利性，大幅提高房市能見度。

永慶不動產樹林中華加盟店店經理林本智表示，樹林地區秀泰影城商圈距火車站步行約十分鐘，商圈有博愛市場、板橋溪崑公園等，目前雖屬大台北少數沒有捷運的行政區，不過公車路線多，且台鐵在樹林就有三個火車站，連結新北各地、台北市交通都很方便。

未來樹林有二大利多，一為捷運萬大線二期的規劃，使樹林可快速連結土城及新莊迴龍地區，二為位於樹新路與鐵道之間、現況為老舊房屋的的高中預定地將解編，未來新的精華區土地供給，可望為過去新推案規模極少的樹林地區，帶來較新的市容。

林本智表示，相較於大台北，樹林地區房市有其特殊性，腹地不大、新屋選擇性少，即使有建商的零星推案，多為基地約在200～500坪左右的區域中小型建案、或危老改建。

規模最大的萬坪造鎮案則為茂德機構推出、位於板橋、新莊交界的「超級城市」，總戶數達2,066戶，分五期開發，其中第五期「開普敦」日前完工，全區開發完成，同時因自辦重劃有規劃行政大樓、公托中心等公共設施，不僅是區域少數有大量供給的新屋，也是年輕首購族指名度相當高的社區，目前行情登記住宅產品約在每坪40萬左右、若毛胚交屋的一般事務所產品，約每坪少5萬元。

樹林目前行情最高的區域在後站商圈，復興路「米蘭敦美」、中山路「全邑興美」等預售案開價突破每坪50萬，不過多數屋齡10年內的電梯大樓單價約在4字頭，若屋齡15年以上的中古大樓則約在3字頭，郊區也可以找到每坪28～32萬元的價位；而公寓產品與舊大樓的價差並不明顯，亦在每坪近30萬元左右。

買盤來看，年輕、新婚家庭的剛性需求最為大宗，多傾向購買屋齡較新的電梯大樓，目前標準三房加車位總價約在1,600～1,700萬元，公寓則多約在1,000萬元以內。

留意火車、捷運 轉乘動線較長

樹林居民交通大量依賴鐵路通勤，設有樹林、南樹林及三佳等三個火車站，是全台鐵路客運吞吐量相當大的地方；而未來捷運萬大線二期在樹林地區雖設立七個捷運站，不過改變原先捷運站與後火車站相鄰的路線規劃，以致距離火車站最近的捷運站尚有約八～十分鐘的步行距離，通勤族購屋宜留意二者轉乘動線較遠，以及捷運各站設置位置。

樹林地區腹地小、電梯大樓新屋供給量少，一有釋出成交速度快，購屋族若看到喜歡的物件，出手速度要快。 （文／永慶不動產樹林中華加盟店店經理林本智）

新北樹林熱門社區-1「立天下」 新北樹林熱門社區-2「米蘭之星」 新北樹林熱門社區-3「超級城市」 1的4

延伸閱讀

台南房市 神山加持 善化買房需求熱

台中房市 軌道經濟發酵 北屯捷運宅熱

新竹房市 公道三路開通 竹市北區房市看俏