神山加持 善化買房需求熱

台積電快速帶動就業人口，大樓新案場房價站穩3字頭以上

台南市善化區因「台南科學工業園區特定區計畫」的實施，架構出完整的產業及居住生活圈，麥當勞、星巴克、85度C咖啡等指標性大型連鎖餐飲業相繼進駐，也由於「護國神山」台積電在南科興建3奈米18廠而聲名大噪，直接帶動整個區域性與鄰近不動產的上漲，無論大樓或透天，幾乎沒有千萬元內的產品了。

台慶不動產善化南科加盟店店長謝旺瑋表示，善化區近10年以來，隨著台南科學園區開發與公共建設的興建，已經與往日有莫大的改變，待整體逐步的發展完成，其帶來的就業機會、人口發展、居住環境、交通便利等，將會日趨成熟完善。

謝旺瑋表示，善化鄰接台南科學園區，外圍區域的華廈新案場房價，已達約每坪26萬元以上，市區內的大樓新案場，房價更是站穩3字頭以上。

他說，今年以來，10年內的中古電梯大樓包含車位的二房房價，約在800萬元以上，甚至有千萬元以上，三房含車位更是在1,200萬元以上，因此，現今要在善化市區內不論透天或大樓要找千萬元以內的產品，相對困難。

謝旺瑋指出，台積電在台南科學園區興建新廠區，許多協力廠商與各產業大廠也跟著一起來設廠，台積電18廠完成，預計將有超過2萬名員工，快速帶動就業人口，也使平均收入提高，加上未來善化將有捷運建置，通勤科學園區上下班將更加便利，將帶來充足的買房需求力道。

他說，目前善化區多以每棟1,500萬元到2,000萬元的透天、以及1,000萬元左右的二、三房加車位的產品，需求量最大。

新大樓行情更高，謝旺瑋指出，善化火車站前正興建中的二棟「桂田磐古」案場，樓高各為26層及30層，位處善化最精華的核心商圈，預售屋成交價已達約每坪40萬元以上，多為南科中高階層購屋，居住品質相對提升，未來興建完成將成區域指標性大樓，同時也使其周邊商圈更加活絡，帶動整體經濟消費需求。

謝旺瑋表示，台南科學園區挾著台積電設廠的光環，帶動鄰近地區的土地與房價翻漲，而麻豆區與台南科學園區只有一個交流道的距離，而且只要跨過麻善大橋即到善化區，但房價與善化區比較算是相對便宜，部分有買房需求但資金不足的客戶，也會參考該區物件產品。

善化鄰近南科 節省通勤時間

善化區本以透天產品為主要訴求，傳統的人文在地觀念，隨著年輕人的新潮想法而改變，同時，也因南科產業鏈的蓬勃發展需求，帶來外縣市人才湧進，大樓華廈的新建案不斷推出，得以有更多的產品參考與比較。

台南市區雖以永康區距離台南科學園區較近，但遇到上下班時的尖峰塞車時刻，所花的車程時間反而更長，建議大多數買方客戶，可參考善化區產品，上下班可省下不少來回的時間，更好分配到家庭與自己的時間規劃，是個很不錯的選擇。 （文／台慶台南善化南科加盟店長謝旺瑋）

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