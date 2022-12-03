台中房市 軌道經濟發酵 北屯捷運宅熱

捷運沿線商圈機能完善，房價支撐力強，吸引民眾入手

台中捷運綠線自去年4月全線通車一年半以來，帶動的軌道經濟效益正逐漸發酵，從北屯機捷總站到烏日高鐵站，捷運站點周邊房價平均上漲約2成以上，帶動捷運沿線商圈與房市的發展，而便捷的交通機能，吸引愈來愈多民眾想入手捷運宅。



其中，台中捷運文心中清站因緊鄰水湳經貿園區、水湳舊商圈、北平路與天津路熱鬧商圈，近年來周邊房價跟著水漲船高。



有巢氏房屋台中中清文心加盟店長曹益進表示，他本身原本住在西屯區，因為看好北屯區的爆發力，決定舉家搬遷到北屯區購屋與展店。



他說，北屯區因為新興重劃區不少，在建商持續推出新案下，吸引愈來愈多新住民移居，隨著北屯區人口不斷增加，想要找尋熱門生活圈購屋的民眾，特別推薦文心中清捷運商圈，以及後庄水湳經貿商圈、松竹機捷特區商圈等熱門商圈。



曹益進舉文心中清捷運商圈為例說，不但有捷運文心中清站，還有完整的生活機能，如北平路美食商圈、天津路成衣商圈，還有立人國小明星學區，房價支撐力強，生活機能本來就相當完善。



曹益進表示，文心中清捷運商圈目前中古屋還在2字頭，屋齡較新的新古屋，每坪房價約在3到4字頭，無論是自住、首購、置產族，站在長遠布局來看都適合長期持有；而目前需求量最大的產品是二至三房，總價800萬至2,000萬之間的產品，需求量最大。



此外，北屯區後庄水湳經貿商圈屋齡在五年內的大樓住宅，每坪單價在36～60萬元間，而屋齡在20～30年的舊大樓社區，每坪單價在17～28萬元；近幾年的推案熱區松竹機捷特區商圈，屋齡在五年內的大樓住宅，每坪單價在31～47萬元間，而屋齡在20～30年的舊大樓社區，每坪單價在16～26萬元。



曹益進指出，台中捷運文心中清文心站周邊大樓，以「德鑫首綻」一至二房、「和宜極美」二至三房、「達麗世紀雙星」二至四房、「勝美上境」三至四房、「惠宇清朗」三至四房、「佳茂上苑」三至四房、「德鑫巴黎第六區」一至二房，目前是詢問指名度最高的社區與產品，上述個案屋齡普遍都在十年內，平均成交單價均已站上3字頭。



其中，「達麗世紀雙星」近一年實價登錄每坪單價在27～35萬元之間、「勝美上境」在34～39萬元、「德鑫巴黎第六區」在29～35萬元，近年來平均漲幅約在2成。

房價漲幅趨緩 趁機入手蛋黃區

九合一大選後，賞屋客明顯增加，在打炒房政策及利空逐漸出盡下，現階段房價漲幅已趨緩，民眾不妨趁機入手蛋黃區的房子，特別是台中捷運沿線站點周邊的房市，未來可享軌道經濟帶來的保值與增值效益。



台中捷運文心中清站連接市中心地段，銜接74號快速道、國道一號約需10分鐘車程，在利多加持下，未來發展極具潛力。受惠生活機能和重大建設議題，捷運文心中清站週遭的立人明星學區、葳閣幼兒園等名校，都是不少家長的教育考量。

（文／有巢氏房屋台中中清文心加盟店長曹益進）

台中北屯熱門社區１－達麗世紀雙星 台中北屯熱門社區2勝－美上境 台中北屯熱門社區３－德鑫巴黎第六區 1的4

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