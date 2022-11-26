新竹房市 公道三路開通 竹市北區房市看俏

交通路網升級，延平路一段區域，吸引昌傑建設、春福建設等進駐

近年新竹以竹北及新竹市東區房價領漲，過去房價較低、區域發展成熟的新竹市北區補漲，隨著公道三路的開通，串聯68號快速道路與茄苳景觀大道，成為台1線替代道路，交通路網更為便利成熟，提高房市能見度。

永慶不動產新竹竹光加盟店店東黃煜均指出，公道三路經過30年的努力與居民多年溝通協調，終於在今年6月正式開通，全長共500公尺、寬30公尺，為雙向四車線道，打通了68快速道路至景觀大道直線道路，加上竹光路原本就為香山連結市區主要動線之一，現在可經由景觀大道，連結茄苳交流道，上國道三號，另一端可上68快速道路，至科學園區、竹北、竹東等大新竹區域，提供台1線替代道路功能。

因應交通動線變化，各建商也進駐此區域（北區）重新開發，如延平路一段區域，昌傑建設「昌傑沐沐」、春福建設「春福賦格」、王喬建設「王喬竹光」等均已完成結構體，目前在交屋前後的階段，成交價格與預售時期相比，有一段明顯漲幅。嘉定建設於磐石中學對面，推出十層樓新案「嘉定旬美」，全區均三房規畫，預定2024年交屋。

在中古屋方面，北區為新竹市的舊市區，屋齡落差大，買方選擇屋齡15年內的電梯大樓，以及老透天或是舊式公寓為主，幾個電梯大樓社區有較高的指名度，如鑫奕建設在竹光路上的「日知味」雙社區，包括「自有章」及「知原來」，現在屋齡七年進入換屋期，規劃為三加一房至四房；以及經國路二段「布達佩斯」房數多元、公設豐富，是銷售速較快的社區。

周邊的透天多數聚集在南勢重劃區，南勢區域多年前重劃，因為高度限制，所以多是透天或是新加坡式建築設計，近期總價區間，已經來到3,000萬上下。

黃煜均指出，未來新竹縣、市政府，針對延平、經國路口原有空地部分，做出巨大調整，經過新竹縣、市政府合作，設計新竹首座社會住宅「中雅安居」合計640戶，其中套房395戶，二房175戶，三房70戶，並有規劃幼兒園、日照中心等設施。

除此之外，在鄰近凌雲街入口的商業及住宅區逾4,000坪的都更招商案，國泰建設獲得最優申請人，未來將與三井不動產聯手開發，未來將帶動區域發展，也將成為區域房價指標。

有複合學區 設籍須確認學區範圍

公道三路沿線為早期北區透天群為主區域，多數建築模式為透天或是公寓，如果希望有完整物業管理機制的社區並不多，建議以屋齡15年內社區大樓，為主要考慮標的。

區域內擁有知名學區竹光國中，由於有總量管制，部分鄰近區域為複合學區，若有設籍需求，建議應詳細確認學區範圍。

新竹市目前一區一運動中心的規畫，北區主要運動中心為竹光運動中心，未來在「中雅安居」落成、國泰建設大型開發案進駐下，有可能再帶動一波漲幅。

（文／永慶不動產新竹竹光加盟店店東黃煜均）

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