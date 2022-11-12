高雄房市 捷運凹子底站 置產族偏愛

目前報酬率約3％到4％，未來一到五年的新成屋市值有望上漲

高雄捷運紅線R13凹子底站生活圈，被列為高雄房市蛋黃區之一，除了既有的10公頃的農16中央森林公園、捷運紅線R13凹子底站、義大百貨、萬豪飯店，以及鄰近的漢神巨蛋，未來還有富邦、聯上的大型開發案，推升大樓新案每坪開價逾45萬元，置產族基於投報考量，偏愛的中古屋，則是總價800萬到1千萬元二房加車位，自住客則屬意1千萬到1,200萬元的三房產品。

台慶不動產高雄富國明華加盟店店長林哲諭表示，捷運紅線R13凹子底站生活圈，基本上是與義大百貨商圈重疊的，因為具有百貨、交通、休憩、綠地等完備生活機能，成為高雄市區內移人口的首選。

他說，1千萬元左右的中古屋，是區內最受喜愛，也最容易成交的產品，目前區域內屋齡20年左右，附有車位的三房產品，售價介於900萬元到1千萬元之間，屋齡10到15年的平車三房則介於1,400萬元到1,500萬元，至於屋齡10到15年、沒有車位的二房產品，只要600萬元到800萬元，即可購得。

林哲諭指出，根據過去的成交紀錄顯示，投資、置產族偏愛二房產品，自住客通常會選擇三房產品，自住買家大部分則是高雄市區的新興區和前金區，租屋客有許多是企業客戶，15坪到30坪最受歡迎。

他表示，在林皇宮餐廳開幕前後，林皇宮即曾委託台慶不動產高雄富國明華加盟，代為物色租屋產品，義大百貨、萬豪酒店開幕前後，也有企業高階主管租屋的需求，目前的租金行情，如以二房新屋來看，每月租金大約在1.7萬元到2萬元之間，三房加車位大約介於2.8萬到3萬元，高雄捷運紅線R13凹子底站生活圈的置產、投資，目前的報酬率大約在3％到4％。

林哲諭表示，區域內的大樓新案，目前平均開價在45萬元到50萬元之間，一到五年的新成屋則是每坪介於33萬到35萬元，「等於每坪35萬到40萬元之間的產品，是斷層的」，由於區域優勢，未來一到五年的新成屋有機會向上漲至價格斷層帶。

建案、輕軌加持 強化人口拉力

高雄捷運紅線R13凹仔底站周遭，北有漢神巨蛋，南有義享天地百貨商圈及萬豪酒店、好市多，可說是高雄農16特區的精華地段，而正在興建中的義大2館、富邦BOT，以及聯上「停35」BOT案，再加上輕軌的加持，未來勢必帶動在地就業機會人口遷移進駐，進而推升周邊房價。

此一蛋黃生活圈，在地周邊商家林立，龍華市場、小北百貨、全聯BOT超市停車場等，強大的集市效益，造就在地周邊大樓生活機能的便利性，此區域緊連著農16凹子底公園區域，可說是集消費購物、休憩於一身，成為遷往北高雄購屋首選精華地段之一，該區屋齡平均約20年上下，屬於比較早開發的區域，可開發興建空地相對稀少，對於未來區域價格，有相當的保值及增值性，建議盡早卡位布局。

（文／台慶不動產高雄富國明華加盟店店長林哲諭）

高雄捷運紅線R13凹子底站生活圈熱門社區1－漢神D&C 高雄捷運紅線R13凹子底站生活圈熱門社區2－水丰尚 高雄捷運紅線R13凹子底站生活圈熱門社區3－富國大街 1的4

延伸閱讀

台中房市 機能完善 北屯四期房價有撐

桃園房市 藝文特區 雙利多助攻

宜蘭房市 礁溪溫泉套房 退休族青睞