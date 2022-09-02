桃園房市 龍潭宜居 房價平穩吸客

被評為最佳退休養老城市之一，銅鑼圈地區山坡地解編潛力十足

桃園龍潭被認為是最佳退休養老的宜居城市之一，擁有雙交流道連結台北、新竹，房價相對都會區較低、波動小，除了吸引在地首購換屋客外，也吸引雙北、桃園其他地區購屋客來此購屋，銅鑼圈地區山坡地解編後，成為專家眼中最具未來發展潛力的區段。



永慶不動產龍潭北龍加盟店店長王士誠表示，龍潭位於桃園市東南側，長年被評選為適合退休養老的宜居城市前十名，龍潭交流道是國道三號大台北南向尖峰時段唯一不會塞車的交流道，龍潭房價高於鄰近的大溪、楊梅與平鎮南側，但近年房價並沒有如桃園、中壢等都會區漲得那麼多，房價相對較低且平穩，吸引不少都會區購屋客來龍潭置產。



龍潭購屋族群中，本地客約占7成，多為剛需自住或換屋需求，由於預售案少，即使新建案推出多為新成屋供給，因此少有投資客，另外有3成來自台北、桃園、中壢及新竹的外地客，又以來自雙北客占最大宗。

王士誠表示，龍潭房市主要分為二大區域，一為市中心以龍潭蛋黃區，傳統市場為中心半徑約500公尺的區域，區內有明星學區如龍星國小、雙龍國小，龍元宮商圈商家林立，生活機能完整，區內房價行情新成屋約每坪25萬～33萬元，15年左右的電梯大樓約在每坪18萬～22萬元，車位行情每個約在130萬～180萬元，不過因為發展較早、住宅屋齡普遍較老，因此成交量較少。

另一區為高原高平（銅鑼圈）地區，今年5月桃園市政府將該區800多公頃的山坡地解編，回歸一般規範管制，加上去年國道三號高原交流道通車，未來從小人國遊樂區到高原交流道間、坡度低於5％的山坡地，未來將規劃為桃園高科技產業園區，形成龍潭未來發展最有潛力的區段。

高原高平地區以丙種建地的透天別墅為主，建蔽率及容積率分別為40％、120％，以地坪30坪、建坪50坪的透天來說，屋齡十年內約在1,100萬元、屋齡25年老透天目前行情約700萬～800萬元。另一透天別墅較多為渴望園區，區內多為乙建透天，以地坪60～70坪的透天別墅來說，總價約1,800萬～2,800萬，電梯別墅約在3,000萬左右。

留意高架道路噪音

由於龍潭早期都市計畫腹地小，都市計畫內土地利用率已在90％以上，市中心多已開發完成、發展飽和，因此能提供較大面積開發的土地供給稀有，建商新推案多以大樓為主。

不過，在此購屋的購屋客需留意，在北二高沿線的電梯大樓面向高架道路一側，多會產生車流噪音問題，即使不少建商或購屋人都會在裝修上裝設隔音窗，但仍需留意近高架道路樓層開窗面，會有車流噪音的低頻震動。

若以投資的角度來看，可以朝向山坡地解編後的銅鑼圈地區的土地、建物選擇，由於其鄰近渴望園區，以及小人國、六福村，高原交流道也已在去年開通，提供聯結台北、新竹更便捷的交通，區域新土地供給量大，未來也有機會往重劃的方向推進，有機會成為龍潭房市未來的明日之星。

（文／有巢氏房屋五結中興文創加盟店店長潘志成）

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