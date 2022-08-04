中市3路段房貸破八成！這裡登首購天堂

雖然央行與金管會緊縮銀行貸款，但根據金融聯合徵信中心最新統計，今年第一季，台中市還有3個路段，貸款成數高達八成以上！在核貸成數前10名中，北屯區、大里區與南屯區各佔兩名為最多，其中，北屯區熱河路二段核貸成數達81.45％，位居第一名！

住商不動產中區協理賴萬表示，綜觀聯徵中心最新統計，台中市貸款成數較優的區域，多數受惠於區域重大建設或重劃區帶動，加上購置多為2、3房產品，若是貸款人信用佳，且具有首購身分，貸款成數和利率往往都有不錯的表現。

賴萬說，這次統計中，台中貸款成數較佳的路段多位於北屯區、大里區、南屯區內發展完整的區塊，購屋人普遍素質不錯，應是貸款亮眼的原因。

住商不動產台中文心店長蔣裕仁分析，北屯區被譽為首購天堂，熱河路本身就具有完整機能，新案單坪約在35萬～40萬元，成屋在28萬～30萬左右，近期四期重劃區因捷運通車話題重啟，也有不少個案推出，應是拉抬原因。

同場的大和路二段臨近廍子重劃區，新案30萬～35萬元，成屋25萬～28萬元，在新案帶動下，建商提供較佳貸款條件，也讓這些路段核貸成數相對高。

不過，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨也提醒，第一季後隨著升息，以及不少銀行放貸超過銀行法72條之2的放款上限，想要取得第一季如此好的條件並不容易，對於購屋人來說，面對房市震盪，下手前一定要確定銀行貸款條件，避免因為貸款不足發生的違約風險。

延伸閱讀

商場投資助攻 台中房市熱區看漲

土建融限縮 台中新案掀合建潮

超過4千萬才香？台中房子「愈貴愈好賣」

台商最愛台中七期豪宅 台中房市夯

投資客殺進豐原 2個月短線搶賺118萬