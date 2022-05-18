吸竹科外溢買氣 頭份預售屋四年漲五成

東森房屋研究中心統計實價登錄系統發現，苗栗縣頭份市近四年不分屋齡華廈產品漲幅約14%；電梯大樓約2成，公寓產品則僅有6%漲幅。另外，透天產品四年間漲幅近4成，預售屋單價漲幅高達50%。

東森房屋頭份尚順加盟店店長游淨淳表示，頭份市主要交易熱點及生活圈集中在運動公園及尚順百貨週遭，近年由於相較竹北房價上看七字頭，頭份房市均價近乎折半的價格，以及便捷的聯外道路設施，吸引不少新竹科學園區外溢買氣，帶動頭份房市交易熱絡。

游淨淳表示，頭份主力產品為電梯大樓，傳統透天產品案量偏少，但仍有固定客群，推案以小型建案為主，指標建案如「上河圖」，該案坐擁頭份建國學區，目前有電梯戶型開價約3,180萬元，沒電梯物件開價則在1,800萬元左右。

至於頭份市區中古透天，十年內屋齡無電梯產品成交行情約在1,400萬元，附電梯物件則多在1,800萬元。游淨淳表示，頭份預售屋價格能在四年內攀升五成，很大原因是外來自住客需求增長，尤其是來自新竹、竹北客戶，且今年八月台積電亦確定將進駐1,300名員工至頭份，不僅帶來就業機會，更帶入居住需求。

區域內電梯大樓指標建案，如寶佳建設「昌隆廣場」系列，整批建案規畫共14期，目前進度已至第9期，主打二至四房，目前預售新案「昌隆廣場-上禾旺」成交行情約在31至32萬元間。

目前頭份區域內市區建地成交行情則約在25至40萬元間不等，郊區建地則在15到25萬元間，游淨淳分析，市場價格漲至35萬元左右已逐漸趨緩，短期內單價應該不會突破4字頭。

至於近期房屋市場波動，游淨淳表示，由於頭份科學園區，坐擁地利之便且仍有開發空間、前景看好，而目前政府措施對投資型置產客戶影響較大，自住客較小，年後整體帶看量確實下滑，但主因並非近期政府措施，而是屋主抱持惜售心態，使得整體案源銳減。

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