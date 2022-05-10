地價稅率最高級 台中178大地主傲視六都

房仲業今（10）日指出，根據財政部統計資料顯示，全台共有914個自然人大地主，被課徵地價稅第六級的最高稅率，其中台中就包辦178位，因持有土地價值過高，地價稅被課徵最高的第六級的稅率，傲視全台六都。

其次，則是桃園市的131名地主。

整體而言，重劃區越多的地方，大地主越多的狀況越顯著，且性別是男性遠多於女性。

信義房屋今天表示，根據稅捐機關統計，去年地價稅實徵淨額為902億元，雖然房地產市場景氣復甦，不過地價稅卻創下6年以來的新低，主要因為大地主各地農田水利會，2020年10月起改制為公務機關，其出租之土地稅率改適用公有土地稅率千分之10，導致地價稅收減少。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，土地現值在過去房價與地價快速上揚時，也跟隨著明顯調升，全台的地價稅收也跟著走揚，而全台地價稅稅率六級地主最多的區域，普遍都是有許多重劃區開發，早年這些地方可能本來地價甚低，受惠景氣翻揚地價上漲，加上重劃後土地具備開發價值更水漲船高，又受到這波房價上揚帶動，造就許多地主的身價也上揚。

若以課徵的對象來看，全台共有914個自然人大地主，被課徵地價稅第六級的最高稅率，去年這些地主光地價稅查定的稅金，高達40億元。因為持有土地的地價過高，被課徵地價稅最高的稅率千分之55。

其中台中市共178名地主，因為持有土地價值過高，地價稅被課徵最高的第六級的稅率，共繳地價稅約5.4億元，其次則是桃園市的131名地主，共繳地價稅6.1億元，大地主人數最少的是台北市。

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