新北二重重劃區右岸 站穩6字頭

擁三重捷運站、集美國小學區、潤泰Citylink等眾多題材，為該區最精華區域

二重重劃區右岸擁三重捷運站、集美國小學區、新北大都會公園、新建醫院、潤泰Citylink等眾多題材，屋齡多為十年內，已成三重指標購屋區域；在地房仲表示，二重重劃區右岸以三重捷運站周邊為最精華區域，目前屋齡五年內的大樓已站穩六字頭。



二重重劃區以疏洪道右岸以三陽路、重陽路一段、重新路四段、成功路、成功二街、疏洪東路而圍成的區域，屋齡多為十年內的房屋，與一般民眾對老三重公寓多、居住密集的印象很不相同，因為生活機能佳，除了三重在地居民，也吸引許多北市的居民前來首購、換屋。



信義房屋三重捷運店專案經理林育諄表示，二重重劃區右岸的交通機能最方便就屬三重捷運站，不僅是台北捷運、機場捷運雙捷運站點，一站就到台北車站，區域也近國道一號與64快速道路、環河快速道路，連接板橋、新莊、五股等其他新北行政區也都四通八達。



此外，三重捷運站因緊鄰新北大都會公園，全區有多座共融滑梯、遊樂設施，早已是許多家庭假日遛小孩的好去處；林育諄表示，區域內還有集美國小學區，集美國小為三重辦學成效受家長好評的學校，又有雙語教育，因學區而來的居住需求強烈，成為區域房市的加分優勢之一。



林育諄表示，目前二重重劃區右岸最受矚目的建設當屬位於捷運路的潤泰Citylink商場，是三重第一座百貨商場，目前建設進度已逾三成，完工後為與台北京站廣場類似的捷運、住宅共構大樓，當地居民都看好百貨商場蓋好後的未來發展而惜售，而新建宏仁醫院也將完成，為當地增加醫療相關機能，居住機能更完善。



二重疏洪道重劃區右岸房價穩定成長，林育諄表示，捷運路一帶的五年以內新古屋，每坪單價都約落在60至65萬左右，而離捷運站較外圍的區域，則落在50至60萬之間。

二重重劃區右岸屋齡多為10年內，房價穩步上揚。圖／信義房屋提供 二重重劃區右岸有新北大都會公園，假日成為許多當地居民的休閒好去處。 圖／信義房屋提供 1的3

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