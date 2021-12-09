比周年慶更難搶 新竹缺房、價暴漲

據住展雜誌統計，新竹縣市近年來銷售中建案數量在2019年Q3高達290個，但此後持續下降；今年以來，銷售中建案數量減少速度加快，至Q3只剩下183個。

據統計資料顯示，截至11月底為止，竹市東區線上銷售中建案數只剩15個正在銷售，但關埔重劃區內只有3個建案，其中2個建案僅剩店面可售；換言之，還有住宅可賣的建案僅有1個，因此開價飆到65~70萬元／坪。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年新竹房價暴漲，外部因素是受惠於美、中貿易戰的轉單效應，且我國電子科技業生產線幾乎未受疫情衝擊，產業鏈景氣欣欣向榮帶動購屋需求；內部因素則是供給偏低，尤其菁華區東區、竹北缺貨情況嚴峻，再加上部份建案低調銷售，消費者難買到新房子，成為房價暴漲的溫床。

「竹科客」首選的兩大購屋區域，分別是竹市東區關埔重劃區(光埔、關長重劃區)，以及竹縣竹北四大重劃區(縣一、縣二、縣三、高鐵特定區)；這幾個菁華重劃區因環境質感佳、學區好，且往返竹科時間合宜，向來頗受「竹科客」青睞。但因開發趨於飽和，新增供給量相當有限。

竹北「四大重劃區」為縣一、縣二、縣三與高鐵特定區，四個重劃區內建案數共有13個，創下近十幾年來新低，其中還有住宅戶別可售的建案只有10個。以大多數人購買的50坪以下房型建案來看，平均開價從46萬元／坪至68萬元／坪不等。有趣的是，去年Q3有建案平均開價跳空飆到40萬元／坪而被罵「瘋了」，但短短一年之內，過去的天價竟然變成地下室價。

在2017年，新竹縣市中的東區與竹北，兩地建案數占比高達約46％，大新竹有接近一半的建案都在這二個菁華區，當時「竹科客」選擇多多，而建案銷售競爭激烈，房價拉抬不易。隨後二大菁華區建案數占比不斷下滑，今年Q3占比已降至約22％，凸顯菁華區建案數量之少，多數建案都在外圍區域。

東區、竹北兩大菁華區新建案供不應求，房價同步上漲；其中，東區今年Q3新建案房價來到34.1萬元／坪，另竹北則漲至32.3萬元／坪，連袂創下歷史新高。而房價水位較高的關埔重劃區和竹北四大重劃區，新案成交價同步漲至45萬元／坪～60萬元／坪左右，與大新竹整體房價價差大幅擴大。

何世昌認為，由於東區、竹北建案數銳減造成房價大漲，且部份建案低調銷售，一般民眾沒門路買不到新房子，只能被迫追價，或者轉到外圍蛋白區購屋，於是買盤大量外溢至竹東、芎林、香山、新埔等地，帶動周邊區域房價大跳漲。新竹這波房價的極限高度，恐怕會由竹科工程師口袋的深度來決定。

（時報資訊 郭鴻慧）

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